Китайський уряд анонсував рекордну угоду з розміщення дворічних облігацій на тлі розпродажу, що посилюється, на борговому ринку. Міністерство фінансів планує випустити бонди на 167 мільярдів юанів ($23 млрд) дворічних державних бондів у п'ятницю, 14 березня. Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву відомства.
Китай оголосив про найбільший в історії випуск держоблігацій
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Що відомо
Цей крок може бути серйозним випробуванням для китайського боргового ринку. Будь-які ознаки слабкого попиту на аукціоні можуть прискорити падіння, яке вже призвело до зростання базової прибутковості до максимуму цього року, пише видання.
Прибутковість паперів різко зросла через небажання Народного банку Китаю пом'якшувати грошово-кредитну політику.
Прибутковість дворічних державних облігацій досягла у понеділок найвищого рівня з жовтня минулого року — 1,5%. Вона зросла приблизно на 50 базових пунктів із початку січня. Це може відлякати інвесторів від купівлі облігацій через побоювання подальших збитків. Прибутковість 30-річних державних облігацій зросла на п'ять базисних пунктів — до 2% річних.
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Фонди посилили продаж китайських державних облігацій у вівторок. Це прискорило зростання прибутковості суверенних облігацій, повідомляють учасники ринку.
«Ще рано говорити, що результат аукціону буде дуже поганим», — заявив старший стратег Australia & New Zealand Banking Group Чжаопен Сін. У будь-якому випадку, результат аукціону стане індикатором настроїв на ринку, додав він.
Народний банк Китаю утримується від зниження процентної ставки чи обов'язкових резервів банків із вересня минулого року. Він також припинив купівлю державних облігацій у перші два місяці цього року.
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