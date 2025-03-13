Безробіття в ОЕСР у січні впало до історичного мінімуму в 4,8%

Безробіття в державах Організації економічного співробітництва та розвитку в січні опустилося до 4,8% порівняно з 4,9% за підсумками п'яти попередніх місяців поспіль, йдеться у повідомленні ОЕСР.

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Цей рівень є історичним мінімумом, який уперше було зафіксовано у березні 2023 року.

У дев'ятнадцяти країнах безробіття у січні не змінилося щодо попереднього місяця. Зростання було відзначено у трьох державах, зниження — в одинадцятій.

У п'яти країнах безробіття перебуває нижче 3% (Японія, Ізраїль, Мексика, Польща та Чехія). Двозначний показник зафіксовано лише в Іспанії (10,7%).

Кількість безробітних в ОЕСР позаминулого місяця скоротилася до 34,017 млн осіб у порівнянні з 34,346 млн осіб у грудні.

Безробіття серед жінок опустилося до 5,1% із 5,2%, серед чоловіків — до 4,6% із 4,7%. Показник серед молоді (вік від 15 до 24 років) зменшився до 10,9% із 11% у грудні.

Створена 1961 року ОЕСР є організацією економічно розвинених країн світу, включає 38 держав.