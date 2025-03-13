Spotify виплатила роялті на суму $10 млрд у 2024 році

Шведська Spotify Technology, оператор однойменного музичного стрімінгового сервісу, виплатила $10 млрд у вигляді авторських відрахувань музикантам та звукозаписним компаніям протягом 2024 року.

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Як йдеться у звіті компанії, розмір виплат зріс у 10 разів порівняно з 2014 роком, коли роялті становили $1 млрд. З моменту запуску сервісу у 2008 році Spotify виплатила правовласникам $60 млрд.

Це перший детальний звіт компанії, в якому вказано конкретні суми виплат, зазначає MarketWatch.

Раніше деякі музиканти критикували Spotify, наголошуючи, що її гонорари не є достатньою компенсацією. Зокрема, через це Тейлор Свіфт у 2014 році розірвала відносини з компанією та видалила свою дискографію з її платформи.

Акції Spotify зростають на 4,2% на торгах у Нью-Йорку у середу. За останні 12 місяців капіталізація компанії зросла більш ніж удвічі до $102,1 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в 2023 році CEO Spotify отримав $345 млн. Жоден артист на платформі не заробив стільки своєї кар'єри. Артисти Spotify отримують приблизно $0,003 за одне прослуховування пісні.