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13 березня 2025, 9:15

Дефіцит бюджету США перевищив $1 трлн першого місяця президентства Трампа

У перший місяць президентства Дональда Трампа дефіцит бюджету США перевищив $1 трильйон, незважаючи на те, що поточний фіскальний рік ще не досяг своєї половини. Про це повідомляє CNBC.

У перший місяць президентства Дональда Трампа дефіцит бюджету США перевищив $1 трильйон, незважаючи на те, що поточний фіскальний рік ще не досяг своєї половини.
Фото: depositphotos

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Що відомо

У лютому дефіцит становив понад $307 мільярдів, збільшившись майже в 2,5 рази порівняно із січнем та на 3,7% порівняно з лютим 2024 року.

Державні витрати США трохи скоротилися у місячному вирахуванні, хоча вони все ще значно випереджають доходи, згідно з заявою міністерства фінансів у середу.

Чисті витрати на фінансування державного боргу у розмірі $36,2 трлн. знизилися до $74 млрд за місяць. Проте загальні чисті процентні платежі з початку року зросли до 396 млрд. дол.

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Трамп з початку свого президентства наголошує на поліпшенні фінансового стану країни, створивши Департамент урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

У той же час, Трамп хоче продовжити дію Закону про скорочення податків і створення робочих місць, ініційованого під час його першого президентства, хоча це рішення може додати $3,3 трлн до дефіциту протягом наступного десятиліття.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
13 березня 2025, 9:27
#
«Дефіцит бюджету США перевищив $1 трлн першого місяця президентства Трампа»

Класно, і що?

Хто завадить США надрукувати цей трильйон, МВФ може? так США самі собі МВФ і класти хотіли на всіх. як під час ковіду кілька трильйонів вкину в свою економіку і ніхто не пікнув.

Приклади фінансових світових криз, коли де факто дефолту в США не було, але були відверто скрутні часи — не підходять сюди, бо США тоді ще не мали статус гегемона в світі як сьогодні мають.

Тому в США ніколи не буде дефолту, якщо замість США стане світовою економікою № 1 інша країна і валюта цієї країни буде світовою резервною — то ця країна аналогічно ніколи не зможе оголосити дефолт, бо ви друкуєте те, чим ви розплачуєтесь по зовнішнім зобов`язанням, а вся валюта нині фіатна і ні до чого не прив`язана, подякуємо дяді Діксону)) відтак можна друкувати хоч трильярд (тисяча трильйонів) доларів
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