«Дефіцит бюджету США перевищив $1 трлн першого місяця президентства Трампа»

У перший місяць президентства Дональда Трампа дефіцит бюджету США перевищив $1 трильйон, незважаючи на те, що поточний фіскальний рік ще не досяг своєї половини. Про це повідомляє CNBC.

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Що відомо

У лютому дефіцит становив понад $307 мільярдів, збільшившись майже в 2,5 рази порівняно із січнем та на 3,7% порівняно з лютим 2024 року.

Державні витрати США трохи скоротилися у місячному вирахуванні, хоча вони все ще значно випереджають доходи, згідно з заявою міністерства фінансів у середу.

Чисті витрати на фінансування державного боргу у розмірі $36,2 трлн. знизилися до $74 млрд за місяць. Проте загальні чисті процентні платежі з початку року зросли до 396 млрд. дол.

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Трамп з початку свого президентства наголошує на поліпшенні фінансового стану країни, створивши Департамент урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

У той же час, Трамп хоче продовжити дію Закону про скорочення податків і створення робочих місць, ініційованого під час його першого президентства, хоча це рішення може додати $3,3 трлн до дефіциту протягом наступного десятиліття.