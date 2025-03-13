У перший місяць президентства Дональда Трампа дефіцит бюджету США перевищив $1 трильйон, незважаючи на те, що поточний фіскальний рік ще не досяг своєї половини. Про це повідомляє CNBC.
Дефіцит бюджету США перевищив $1 трлн першого місяця президентства Трампа
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Що відомо
У лютому дефіцит становив понад $307 мільярдів, збільшившись майже в 2,5 рази порівняно із січнем та на 3,7% порівняно з лютим 2024 року.
Державні витрати США трохи скоротилися у місячному вирахуванні, хоча вони все ще значно випереджають доходи, згідно з заявою міністерства фінансів у середу.
Чисті витрати на фінансування державного боргу у розмірі $36,2 трлн. знизилися до $74 млрд за місяць. Проте загальні чисті процентні платежі з початку року зросли до 396 млрд. дол.
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Трамп з початку свого президентства наголошує на поліпшенні фінансового стану країни, створивши Департамент урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.
У той же час, Трамп хоче продовжити дію Закону про скорочення податків і створення робочих місць, ініційованого під час його першого президентства, хоча це рішення може додати $3,3 трлн до дефіциту протягом наступного десятиліття.
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Коментарі - 1
Класно, і що?
Хто завадить США надрукувати цей трильйон, МВФ може? так США самі собі МВФ і класти хотіли на всіх. як під час ковіду кілька трильйонів вкину в свою економіку і ніхто не пікнув.
Приклади фінансових світових криз, коли де факто дефолту в США не було, але були відверто скрутні часи — не підходять сюди, бо США тоді ще не мали статус гегемона в світі як сьогодні мають.
Тому в США ніколи не буде дефолту, якщо замість США стане світовою економікою № 1 інша країна і валюта цієї країни буде світовою резервною — то ця країна аналогічно ніколи не зможе оголосити дефолт, бо ви друкуєте те, чим ви розплачуєтесь по зовнішнім зобов`язанням, а вся валюта нині фіатна і ні до чого не прив`язана, подякуємо дяді Діксону)) відтак можна друкувати хоч трильярд (тисяча трильйонів) доларів