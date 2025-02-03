Інфляція у єврозоні прискорилася у січні до 2,5%

У січні споживчі ціни в країнах єврозони зросли на 2,5% порівняно з тим же місяцем минулого року, згідно з попереднім звітом статистичного управління Європейського Союзу. Це означає, що інфляція прискорилася порівняно з груднем 2024 року, коли вона становила 2,4% і досягла максимуму з липня минулого року.

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Зростання інфляції

Аналітики, згідно з консенсус-прогнозом, очікували, що темпи зростання цін залишаться на рівні грудня, помилилися у своїх прогнозах.

Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) збільшились на 2,7%, що відповідає рівню грудня. Проте експерти в середньому передбачали зростання 2,6%.

За попередніми даними, у січні збільшення вартості послуг становило 3,9%, що трохи нижче за грудневий показник у 4%. Водночас зростання цін на продовольчі товари, алкоголь і тютюнові вироби сповільнилося до 2,3% з 2,6%.

Продукція промислового виробництва подорожчала на 0,5%, як у грудні, а енергоресурси подорожчали на 1,8%, що на 0,1% більше, ніж місяцем раніше.

Водночас споживчі ціни в єврозоні знизилися на 0,3% стосовно попереднього місяця, тоді як у грудні було зафіксовано їх підвищення на 0,4%.

Остаточні дані щодо інфляції за січень будуть опубліковані 24 лютого.