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3 лютого 2025, 15:16

Інфляція у єврозоні прискорилася у січні до 2,5%

У січні споживчі ціни в країнах єврозони зросли на 2,5% порівняно з тим же місяцем минулого року, згідно з попереднім звітом статистичного управління Європейського Союзу. Це означає, що інфляція прискорилася порівняно з груднем 2024 року, коли вона становила 2,4% і досягла максимуму з липня минулого року.

У січні споживчі ціни в країнах єврозони зросли на 2,5% порівняно з тим же місяцем минулого року, згідно з попереднім звітом статистичного управління Європейського Союзу.
Фото: depositphotos

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Зростання інфляції

Аналітики, згідно з консенсус-прогнозом, очікували, що темпи зростання цін залишаться на рівні грудня, помилилися у своїх прогнозах.

Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) збільшились на 2,7%, що відповідає рівню грудня. Проте експерти в середньому передбачали зростання 2,6%.

За попередніми даними, у січні збільшення вартості послуг становило 3,9%, що трохи нижче за грудневий показник у 4%. Водночас зростання цін на продовольчі товари, алкоголь і тютюнові вироби сповільнилося до 2,3% з 2,6%.

Продукція промислового виробництва подорожчала на 0,5%, як у грудні, а енергоресурси подорожчали на 1,8%, що на 0,1% більше, ніж місяцем раніше.

Водночас споживчі ціни в єврозоні знизилися на 0,3% стосовно попереднього місяця, тоді як у грудні було зафіксовано їх підвищення на 0,4%.

Остаточні дані щодо інфляції за січень будуть опубліковані 24 лютого.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
3 лютого 2025, 15:36
#
Світ давно йшов до перерозподілу фінансових потоків, Трамп це почав: економіст Пендзин щодо запровадження США мита на товари з Канади, Мексики та Китаю.
«На сьогодні немає жодної країни у світі, яка б виробляла на своїй території всю продукцію для внутрішнього ринку. Коли ми дивимося за локалізацією розміщення виробництв, то США на внутрішні потреби власним виробництвом перекривають десь 30−35%. Можу сказати, проти чого виступає Трамп. Напевно, йому спеціалісти з зовнішньої торгівлі показали роздруківочку з позитивним та негативним сальдо для США, тобто дані, де Сполучені Штати продають більше, а купують менше і навпаки. Трамп побачив, що торгівельне сальдо балансу негативне — купують більше, продають менше. А основні „мінуси“ — Китай, Європа, Канада, Мексика», — зауважив Олег Пендзин.
За його словами, до Канади та Мексики релокувалися підприємства зі США, тікаючи від американського податкового тиску на бізнес. І ці підприємства фізично працюють, платять податки, створюють робочі місця, наприклад, у Канаді, а продають товари чи послуги на ринок Сполучених Штатів.
«І зараз США запровадили мито 25% на Канаду та Мексику, 10% на Китай, а також є обіцянка найближчим часом і щодо Європи. Слід розуміти, що на сьогодні в Європі є дуже великі проблеми з економікою. Європейська економіка «сидить» на експорті високотехнологічної продукції, у першу чергу — автомобілів.
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0
bonv
bonv
3 лютого 2025, 15:36
#
Світ давно йшов до перерозподілу фінансових потоків, дуже серйозні незадоволення висловлював так званий умовний Південь, країни БРІКС, які волають переділити потоки сировини, фінансів. Тобто світ йшов до переділу торгівельних правил і хтось мусив це розпочати, американці це і почали", — підкреслив економіст.
На його думку, Трамп влаштує своєму виборцю подорожчання товарів приблизно на 10−15%, а то й більше. Бо ж Канада також буде вводити мита проти американських товарів, які будуть ставати менш конкурентними.
«На сьогодні загальний товарообіг між Європою, Канадою, Мексикою зі США — $2,2 трлн на рік. Американці не зможуть конкурентно продавати ті товари, які виробляють та постачають до Європи. Запровадження мита точно не покращить життя американського громадянина», — резюмував Пендзин.
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