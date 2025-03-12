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12 березня 2025, 13:16

Світові ціни на продовольство відновили зростання

В останній місяць зими середнє значення Індексу продовольчих цін (ІПЦ) ФАО склало 127,1 пункти (на 2,0 пункти або на 1,6% вище, ніж у січні) у зв'язку із зростанням цін на цукор, молочну продукцію та олії, у той час як ціни на м’ясо залишились практично незмінними. Про це йдеться у повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

В останній місяць зими середнє значення Індексу продовольчих цін (ІПЦ) ФАО склало 127,1 пункти (на 2,0 пункти або на 1,6% вище, ніж у січні) у зв'язку із зростанням цін на цукор, молочну продукцію та олії, у той час як ціни на м’ясо залишились практично незмінними.
Фото: depositphotos

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Загальне значення ІПЦ було на 9,7 пункти (8,2%) вище проти лютого 2024 року, однак на 33,1 пункти (20,7%) нижче за рекордний показник у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії до України.

Як змінилися ціни

Зернові. Середнє значення Індексу цін на зернові склало 112,6 пункти (на 0,8 пункти або на 0,7% вище за показники січня, проте на 1,2 пункти (1,1%) нижче за рівень лютого 2024 року).

Зросли експортні ціни на пшеницю — через скорочення пропозиції на внутрішньому ринку росії (що призвело до обмеження обсягів експорту) та занепокоєння у зв'язку з несприятливими погодними умовами для розвитку культур у деяких районах Європи та США.

Відбулось підвищення цін на кукурудзу (через сезонну обмеженість пропозиції в Бразилії, погіршення стану культур в Аргентині та активний експортний попит з боку США), ячмінь та сорго. Індекс цін рис знизився на 6,8% через великі обсяги експортної пропозиції та млявий імпортний попит.

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Рослинні олії. Середнє значення Індексу цін на рослинні олії склало 156,0 пункти (на 3,0 пункти або на 2,0% вище за показники січня, і на 35,1 пункти (29,1%) — лютого минулого року), завдяки зростанню котирувань пальмової, рапсової, соєвої та соняшникової олії.

Пальмова олія подорожчала завдяки сезонному зниженню виробництва у Південно-Східній Азії та очікуванню зростання попиту з боку виробників біодизелю в Індонезії. Збереженню високих цін на соняшникову та ріпакову олії сприяли побоювання щодо можливого скорочення поставок у найближчі місяці.

М’ясо. Середнє значення Індексу цін на м'ясо склало 118,0 пункти (на 0,1 пункти або 0,1% нижче за січень, але на 5,4 пункти (4,8%) вище за лютий 2024 року). Світові ціни на м'ясо птиці впали через насичення ринку значною експортною пропозицією з Бразилії.

Ціни на свинину зменшились в умовах падіння котирувань в ЄС та надмірних запасів, що утворилися завдяки торговими обмеженнями щодо свинини з ФРН. Зросли ціну на яловичину, що було зумовлено підвищенням цін на продукцію з Австралії за умов стабільно високого попиту на світових ринках (насамперед, з боку США).

Молочна продукція. Середнє значення Індексу цін на молочну продукцію склало 148,7 пункти (на 5,7 пункти або на 4,0% вище за показник січня, і на 28,0 пункти (23,2%) — більше відносно лютого 2024 року). Третій місяць поспіль зростали світові ціни на сир (порівняно з січнем вони підвищились на 4,7%) через активний імпортний попит, коли відновлення обсягів виробництва в Європі збіглося з сезонним його зниженням в країнах Океанії.

На 4,4% зросли ціни на сухе незбиране молоко завдяки стійкому високому попиту. На 2,6% підвищилась вартість вершкового масла через сезонне зниження виробництва молока в країнах Океанії за високого попиту на внутрішніх та світових ринках.

Цукор. Середнє значення Індексу цін на цукор склало 118,5 пункти (на 7,3 пункти або на 6,6% вище за рівень січня, однак на 22,2 пункти (15,8%) нижче відносно лютого минулого року).

Зростання світових цін на цукор після трьох місяців зниження зумовлене побоюваннями щодо зменшення пропозиції у світі у сезоні 2024/2025 років, зокрема у зв’язку з передбачуваним скороченням виробництва в Індії, занепокоєнням щодо поєднання сезонних змін виробництва та наслідків нещодавньої посухи для наступного врожаю у Бразилії, а також несприятливого для експорту останньої зміцнення бразильського реалу відносно долара США.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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