Світові ціни на продовольство в січні впали — FAO

Світові ціни на продовольство впали в січні. Це було викликано різким зниженням цін на цукор і рослинні олії. Про це пише Reuters .

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Як змінилися ціни

Індекс продовольчих цін ФАО, який відстежує щомісячні зміни в кошику міжнародної торгівлі продовольчими товарами, у січні склав у середньому 124,9 пункту проти 127,0 у грудні. Незважаючи на щомісячне зниження, індекс залишився на 6,2% вищим, ніж роком раніше, але все ще був на 22% нижче свого піку в березні 2022 року.

Ціни на цукор впали на 6,8% порівняно з попереднім місяцем і на 18,5% у річному обчисленні. Зниження цін було в основному зумовлено поліпшенням перспектив світової пропозиції, зокрема завдяки сприятливій погоді в Бразилії та відновленню експорту цукру з Індії.

Ціни на рослинні олії минулого місяця знизилися на 5,6%, оскільки світові ціни на пальмову і рапсову олію впали, а котирування соєвої та соняшникової олії залишилися стабільними.

Ціни на м'ясо також впали, втративши в січні 1,7%.

Ціни на зернові, навпаки, трохи зросли, піднявшись на 0,3% порівняно з груднем, але залишилися на 6,9% нижчими, ніж у січні 2024 року. У той час як експортні ціни на пшеницю трохи знизилися, ціни на кукурудзу зросли через перегляд прогнозів щодо зниження виробництва і запасів у США. Ціни на рис впали на 4,7%, що відображає достатній обсяг експортних поставок.

Ціни на молочні продукти зросли на 2,4% у місячному обчисленні та на 20,4% у річному обчисленні, що було зумовлено місячним зростанням котирувань на сир, яке переважило зниження цін на вершкове масло та сухе молоко.

Прогноз FAO

В окремому звіті FAO знизила свій прогноз світового виробництва зернових у 2024 році до 2,840 мільярда проти 2,841 мільярда раніше. Перегляд відбувся в основному через скорочення оцінок виробництва кукурудзи в США.

Сезон посіву озимої пшениці в північній півкулі завершився в січні, збільшивши посіви у Франції, Німеччині та Сполученому Королівстві, тоді як у росії спостерігався спад через погодні умови, повідомляє FAO. Урожай кукурудзи в південній півкулі розпочнеться у другому кварталі, а в Аргентині та Бразилії очікується підвищення врожайності. Високі ціни на кукурудзу спричинили збільшення посівів у Південній Африці.