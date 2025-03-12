Coinbase отримала ліцензію на роботу в Індії, послаблення SEC для криптокомпаній: що нового

SEC відклала рішення щодо ETF на базі XRP, Solana, Litecoin і Dogecoin

11 березня 2025 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала низку документів, у яких заявила про подовження терміну розгляду заявок на ETF на базі альткоїнів. Аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт назвав це стандартною процедурою.

Рішення регулятора зачіпає, зокрема, такі кейси:

VanEck Solana Trust;

Canary Solana Trust;

21Shares Core Solana ETF;

WisdomTree XRP Fund;

Canary XRP Trust;

21Shares Core XRP Trust;

Bitwise XRP ETF;

Bitwise Solana ETF;

Grayscale Dogecoin Trust;

Grayscale XRP Trust;

CoinShares Litecoin ETF;

Grayscale Cardano Trust;

Canary Litecoin ETF.

Також SEC відклала рішення за заявкою на торгівлю мультикласовими ETF, подану біржею Cboe BZX, додавання стейкінгу в спотовий Ethereum-ETF від 21Shares і погашення акцій низки фондів у натуральній формі.

«Це очікувано, оскільки це стандартна процедура, а Аткінса ще навіть не затвердили. Це не змінює наші (досить високі) шанси на схвалення. Також майте на увазі, що остаточний дедлайн за цими заявками настане в жовтні», — прокоментував аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт.

Coinbase отримала ліцензію на роботу в Індії

Криптовалютна біржа Coinbase оголосила про реєстрацію у Підрозділі фінансової розвідки Індії (FIU), що дозволяє їй пропонувати послуги з торгівлі криптовалютами в країні. Про це повідомляє Bloomberg.

Coinbase планує представити свої перші роздрібні послуги в кінці цього року, за якими будуть подальші інвестиції та розширення продуктів.

Це друга спроба Coinbase вийти на ринок Індії. У 2022 році компанія інтегрувалася з єдиним платіжним інтерфейсом Індії (UPI), щоб дозволити клієнтам купувати криптовалюту за рупії.

Але лише через три дні після запуску Coinbase вимкнула службу після того, як організація, яка керує UPI, заявила, що їй не відомо про будь-який обмін цифровими активами за допомогою мережі.

Відтік капіталу зі спотових біткоїн- та Ethereum-ETF перевищив $392 мільйони

11 березня 2025 року американські спотові біткоїн-ETF зафіксували чистий добовий відтік капіталу на суму $371 млн. Про це свідчать дані SoSoValue.

Негативна тенденція в секторі триває в останніх семи торгових днях. За даними платформи, з відтоком коштів зіткнулися два біткоїн-фонди, а саме:

IBIT — $151,26 млн;

FBTC — $107,10 млн;

GBTC — $35,49 млн;

EZBC — $33,73 млн;

BTCW — $15,43 млн;

BTCO — $14,93 млн;

BITB — $9,05 млн;

BRRR — $3,41 млн;

HODL — $588 030.

У трьох ETF рух капіталу не спостерігався.

Продукти на базі Ethereum отримали відтік коштів у розмірі $21,57 млн. Фонди ETHA і FETH зафіксували відтік на $11,82 млн і $9,75 млн відповідно, у решти продуктах рух капіталу не виявили.

На ринку спотових біткоїн-ETF в Гонконзі зафіксували відтік на 19,01 BTC, в Ethereum-ETF активність не спостерігалася.

SEC планує запровадити нові послаблення для криптокомпаній

Криптовалютні компанії отримають можливість не реєструватися як торгові системи. Про це заявив виконувач обов’язків глави Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Марк Уеда, повідомляє Reuters.

Однак Уеда повідомив, що він доручив розглянути способи відмовитися від цієї частини плану з регулювання криптовалют.

У 2022 році демократичним керівництвом було розроблено план щодо посилення захисту інвесторів шляхом запровадження низки правил і вимог для криптовалютного ринку.

Однак після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах SEC створила робочу групу для перегляду своєї політики щодо ринку цифрових активів. Регулятор почав призупиняти і відхиляти раніше подані позови.