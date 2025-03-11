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11 березня 2025, 19:24

Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»

Кабінет міністрів ухвалив рішення перерозподілити близько 6,3 млн грн на відбудову дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів ухвалив рішення перерозподілити близько 6,3 млн грн на відбудову дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

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«Сьогодні уряд своїм розпорядженням перерозподіляє близько 6,3 млн грн на відбудову „Охматдиту“. Ідеться про проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні», — йдеться в дописі.

Шмигаль підкреслив, що відновлення «Охматдиту» є пріоритетом на цей рік, над яким уряд послідовно працюватиме. Він додав, що уряд проводить швидку відбудову лікарень та амбулаторій, а також модернізує медичні заклади на тлі атак на медичну інфраструктуру з боку рф.

Нагадаємо

Корпус «Охматдиту» було пошкоджено у липні 2024 року після російського обстрілу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
R S
R S
11 березня 2025, 20:54
#
А как там «поживают» средства, собранные на восстановление больницы?
До сих пор поделить не могут?

По данным СМИ, на конец августа 2024 г. было собрано: «Благодаря пожертвованиям на восстановление „Охматдета“ было собрано около 1,6 млрд грн (из которых более 400 млн грн поступит в виде медицинского оборудования). Пока что ни одна копейка из этих средств не была использована.
В частности, 326 млн грн поступило непосредственно на счет больницы НДСБ „Охматдет“, 379 млн грн — на счет благотворительного фонда „Охматдет — здоровое детство“, более 320 млн грн собрано в рамках общего сбора платформы UNITED24 и Монобанк, которые перевели непосредственно на счет Минздрава в Нацбанке. The Howard G. Buffett Foundation выделил $11,2 млн на закупку полного перечня поврежденного оборудования. Правительство Украины из средств государственного бюджета выделило 100 млн грн.» https://forbes.ua/
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