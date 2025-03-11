Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»

Кабінет міністрів ухвалив рішення перерозподілити близько 6,3 млн грн на відбудову дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Сьогодні уряд своїм розпорядженням перерозподіляє близько 6,3 млн грн на відбудову „Охматдиту“. Ідеться про проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні», — йдеться в дописі.

Шмигаль підкреслив, що відновлення «Охматдиту» є пріоритетом на цей рік, над яким уряд послідовно працюватиме. Він додав, що уряд проводить швидку відбудову лікарень та амбулаторій, а також модернізує медичні заклади на тлі атак на медичну інфраструктуру з боку рф.

Нагадаємо

Корпус «Охматдиту» було пошкоджено у липні 2024 року після російського обстрілу.