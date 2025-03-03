Українські акції у Варшаві обвалились на тлі сварки Зеленського й Трампа

Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) після сварки між президентами України та США у п’ятницю ввечері, які суттєво зменшила ймовірність досягнення миру у короткостроковій перспективі, впали зранку у понеділок на 6−15%. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Варшава

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland обвалився на 14,79%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями біля фронту — на 11,01% і 9,09%, KSG-Agro — на 8,58%, найбільшого у країні виробника цукру «Астарти» — на 6,42%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які раніше найшвидше росли, тепер найбільше впали в ціні — на 14,99%.

Крім того, на 6,18% подешевшали акції найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні він впав на 26,12%.

Лондон

Водночас на Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у понеділок знизився на 0,66%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo — на 0,54%.

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