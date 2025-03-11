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11 березня 2025, 16:35

Європейські акції продовжують падіння четвертий день поспіль

Європейські фондові ринки зафіксували зниження вже четверту торгову сесію поспіль. Основною причиною є глобальний розпродаж активів через побоювання щодо стану економіки США. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські фондові ринки зафіксували зниження вже четверту торгову сесію поспіль.
Фото Pixabay

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Динаміка основних індексів

Індекс Stoxx Europe 600 втратив 0,1% на відкритті торгів у Лондоні.

Найбільше знизилися акції туристичних компаній після попередження американського авіаперевізника Delta Air Lines про зниження прибутків.

Німецький DAX додав 0,2% на тлі оптимізму щодо можливої бюджетної угоди.

Бюджетна угода в Німеччині

Співголова партії Зелених Франциска Брантнер заявила, що переговори щодо бюджету тривають, і сторони сподіваються досягти угоди до кінця тижня. Вона наголосила, що ця угода має вирішальне значення для фінансування оборонних витрат.

Загальна ситуація на ринках

Європейські ринки розпочали рік із впевненого зростання, але занепокоєння щодо уповільнення економіки США послаблює оптимізм інвесторів.

Stoxx 600 вже втратив 3% від рекордного рівня на початку місяця.

Для порівняння, американський індекс S&P 500 знизився на 9%.

Ця тенденція свідчить про те, що інвестори залишаються обережними через невизначеність щодо майбутнього економічного розвитку, особливо в контексті ситуації в США.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
11 березня 2025, 16:47
#
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