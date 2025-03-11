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11 березня 2025, 15:14

Засновник DeepSeek відмовився від приходу інвесторів у капітал компанії

Засновник китайського ШІ-стартапу DeepSeek Лян Веньфен відмовив потенційним інвесторам у входженні в капітал компанії, пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

Засновник китайського ШІ-стартапу DeepSeek Лян Веньфен відмовив потенційним інвесторам у входженні в капітал компанії, пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЛян Веньфен заявив, що хоче зберегти в компанії дух наукового проекту, і сказав партнерам, що не поспішає залучати інвестиції, побоюючись впливу на її рішення.
Фото: getty images

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Лян Веньфен заявив, що хоче зберегти в компанії дух наукового проекту, і сказав партнерам, що не поспішає залучати інвестиції, побоюючись впливу на її рішення.

Крім того, він виявляє обережність щодо інвесторів, пов'язаних з державою, оскільки вважає, що через зв'язки з Пекіном буде складніше впроваджувати ШІ-моделі DeepSeek у глобальному масштабі.

Читайте також: DeepSeek розкриває фінансові показники своїх ІІ-моделей: потенційна прибутковість вражає, але реальність скромніша

Влада США розглядає можливість заборони використання розробок компанії на державних пристроях. Натомість держбанк Bank of China запропонував DeepSeek кредит під низький відсоток, кажуть знайомі з переговорами джерела.

За словами джерел WSJ, в останні тижні Лян Веньфен обговорював потенційну співпрацю з топ-менеджерами китайських технологічних компаній, включаючи Tencent та Alibaba.

У січні DeepSeek випустила модель R1, яку можна порівняти з розробками американської OpenAI, але вимагає набагато менше апаратних ресурсів. Нову модель планується випустити у квітні, зазначають близькі до компанії джерела.

При цьому Лян Веньфен не хоче стягувати плату за використання основних ШІ моделей DeepSeek, за словами джерел. Нині ці моделі безкоштовні.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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