DeepSeek розкриває фінансові показники своїх ШІ-моделей: потенційна прибутковість вражає, але реальність скромніша

Китайська компанія DeepSeek, розробник популярних ШІ-моделей V3 та R1, поділилася деякими фінансовими даними, що стосуються їх експлуатації. Як повідомляє Reuters, теоретично компанія могла б отримувати величезний прибуток, але фактичні показники значно нижчі.

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Гіпотетичний дохід перевищує витрати в рази

За розрахунками DeepSeek, якщо виходити з вартості оренди одного чипа NVIDIA H800 у 2 долари за годину, щоденні витрати на роботу моделей V3 та R1 складають 87 072 долари. При цьому, потенційний щоденний дохід, який генерують ці моделі, оцінюється в 562 027 доларів. Це означає, що теоретичний прибуток перевищує витрати на 545%, а річний дохід міг би перевищити 200 мільйонів доларів.

Реальні доходи значно нижчі

Проте, DeepSeek одразу ж уточнює, що реальні доходи компанії «значно нижчі» за потенційні. Це пов'язано з тим, що вартість використання моделі V3 нижча, ніж R1, а також з тим, що деякі функції, наприклад, доступ до інтернету та додатків, надаються користувачам безкоштовно.

Вплив на ринок ШІ

Публікація цих даних може мати значний вплив на акції компаній, що займаються розробкою штучного інтелекту за межами Китаю. Варто нагадати, що поява моделі R1 від DeepSeek у січні викликала резонанс, оскільки вона продемонструвала продуктивність, порівнянну з новітніми моделями OpenAI, але при цьому коштувала на 90−95% дешевше.