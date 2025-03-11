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11 березня 2025, 16:51

У Києві відбудеться Всеукраїнський форум з фінансових технологій: тренди та перспективи

26 березня 2025 року в готелі InterContinental Kyiv відбудеться Всеукраїнський форум з фінансових технологій, організований Асоціацією українських банків. Захід об'єднає представників Національного банку України, Міністерства економіки, Верховної Ради, провідних фінтех-компаній, міжнародних експертів у сфері фінансів та штучного інтелекту.

Серед головних тем форуму — вплив штучного інтелекту на фінансовий сектор, іноземні інвестиції у фінтех-ринок України, перспективи небанківських фінансових установ та новації у законодавстві, що регулює фінансову сферу.

Головні теми та дискусії

Форум стане платформою для обговорення ключових трендів фінансової галузі, зокрема:
🔹 Інвестиції у фінтех в умовах війни — попри складну ситуацію, Україна залишається привабливою для іноземних інвесторів. Які можливості відкриваються для фінансових компаній?
🔹 Штучний інтелект у фінансах — AI змінює платіжні системи, кредитування та фінансовий моніторинг. Які технологічні прориви очікують на український ринок?
🔹 Новації у законодавстві — зміни в регулюванні фінансового сектору, що це означає для небанківських фінансових установ та фінтех-компаній?
🔹 Ексклюзивні інсайти від провідних експертів — учасники отримають інформацію про унікальні дослідження та прогнози про майбутнє фінансового ринку.

У форумі візьмуть участь:

Катерина Рожкова — Перший заступник Голови НБУ

Данило Гетманцев — Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики
Ольга Василевська-Смаглюк — Народний депутат України, експерт з питань платіжних систем
Андрій Телюпа — Заступник Міністра економіки України.

Сергій Сінченко — CEO Moneyveo, Голова Комітету АУБ з небанківського кредитування
Андрій Кривошапко — CEO NovaPay
Олександр Лапко — CEO RozetkaPay

Євген Саранцов — експерт зі штучного інтелекту, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS).

Олександр Карпов — Директор Української міжбанківської асоціація членів платіжних систем ЄМА

та інші провідні експерти фінансового ринку та фінтех-галузі.

Інтерв'юери події:
📌 Сергій Фурса (Інвестиційний банкір, фінансовий експерт)
📌 Дмитро Кошовий (Головний редактор Інтерфакс-Україна)
📌Андрій Куликов (Журналіст, ведучий форуму)

Підписання Меморандуму про забезпечення відповідального кредитування

У рамках форуму заплановано підписання Меморандуму про забезпечення відповідального кредитування, що сприятиме підвищенню прозорості фінансового ринку, доступності споживчого кредитування, розвитку фінансової інклюзії та створенню справедливих умов для всіх учасників фінансової екосистеми. Це важливий крок до впровадження нових стандартів відповідального кредитування, які відповідають сучасним викликам та міжнародним тенденціям!

Дискусійні панелі та експертні інтерв'ю

На форумі виступлять ключові представники фінансового сектору, які поділяться експертною думкою про сучасні виклики та можливості ринку. Подія передбачає інтерактивні панельні дискусії, глибокі інтерв'ю з лідерами галузі, а також практичні кейси від провідних компаній.

Форум відкриває унікальні можливості для професійного розвитку, стратегічного партнерства та впровадження передових фінансових рішень в Україні.

Програма форуму за посиланням ⬇️

Всеукраїнський форум з фінансових технологій: тренди та перспективи. 26 березня 2025

Дата: 26 березня

Час початку реєстрації: 13:00

Місце проведення: InterContinental Kyiv, an IHG Hotel (Велика урочиста зала)

Адреса: Київ, вулиця Велика Житомирська, 2A

📩 За додатковою інформацією звертайтесь:
📧 secret@aub.org.ua
📞 +38 067 215 46 19

Прес-центр Асоціації українських банків

press@aub.org.ua

Джерело: Мінфін
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