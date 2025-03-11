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11 березня 2025, 11:15

Експерти фінансового ринку і не тільки: хто серед журі FinAwards 2025

Вже відомі всі члени журі премії FinAwards 2025. Ними виступлять фахівці з різних напрямків фінансової діяльності, експертна думка яких стане вирішальною для визначення переможців премії та трендів найближчого фінансового року.

Вже відомі всі члени журі премії FinAwards 2025.

Познайомимося з членами журі ближче.

Цьогоріч у журі представник Мінсоцполітики — заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко, перший віцепрезидент Асоціації українських банків Віталій Романчукевич, а також президентка Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній Алла Сав’юк.

В журі також є представники фінтех компаній, фінансові радники та інші фахівці, серед яких, наприклад, Олена Сукманова — партнерка АО «Саенко Харенко», в минулому Перший заступник Міністра юстиції України, Олександр Бойко -CEO SalesDoubler, Євген Носальський — заступник директора ZEMINVEST | Експерт з продажів та інвестицій в сільськогосподарську землю, Олексій Мамонтов — партнер та CEO агенції digital-маркетингу Inweb, Дмитро Ткаченко — CEO & FOUNDER PSP Platon.

Також серед експертів — представники фінансових порталів. Від компанії Treeum (до якої входять сайти «Мінфін» та Finance.ua) долю номінантів визначатимуть CEO компанії Валерія Луньова, Керівниця медіабізнесу Treeum Надія Квітка, а також Головна редакторка фінансового порталу Minfin.com.ua Олена Дьоміна.

Крім того, одним із членів журі виступить автор курсу Академії Мінфін «Інвестування в дохідну нерухомість» Володимир Копоть. Окрім того, що він приватний інвестор, він також є юристом та автором ютуб-каналу про інвестиції в дохідну нерухомість.

Загалом визначати переможців FinAwards 2025 будуть близько 40 членів журі, серед яких є СЕО та голови правління 16 банків, а також представники з різних направлень фінансової діяльності, які є експертами у своїй сфері та зможуть об'єктивно оцінити номінантів та віддати свої голоси за тих, хто заслуговує на звання найкращих.

Долучайтеся до голосування на FinAwards 2025

Важливо розуміти, що вклад у визначення переможців роблять не лише члени журі, а й користувачі послуг банків, МФО та усіх номінантів, представлених на FinAwards 2025. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням. Так само як і віддати свій голос.

Участь у голосуванні важлива, адже результати FinAwards 2025 визначать, в якому напрямку слід рухатися представникам фінансового ринку у найближчому майбутньому, які послуги слід покращити та які сторони підсилити. Кожен голос може стати стимулом до підвищення стандартів надання послуг.

Голосування триматиме до 16 березня, тож поспішайте долучитися. А імена переможців стануть відомими вже 28 березня на церемонії нагородження FinAwards 2025. До речі, прийти на церемонію зможуть всі охочі, попередньо придбавши квитки. Гостей заходу чекає корисний нетворкінг, зустрічі з лідерами фінансового ринку та можливість підтримати збір на потреби 44 ОМБр, який вже традиційно на івентах від «Мінфін» та Finance.ua курує Олександр Бойко.

Беріть участь у голосуванні та до зустрічі на FinAwards 2025!

Партнери заходу

Цьогорічним Бронзовим партнером заходу є Tranzzo — міжнародна платіжна платформа, яка забезпечує онлайн-платежі на сайті, у додатку чи соцмережах. Компанія обробляє більш ніж 10 млн транзакцій щомісяця, забезпечує платежі для Tickets, Varus, MyCredit та інших українських бізнесів. Tranzzo дозволяє збільшувати конверсію та прибутки бізнесу, а також допомагає приймати оплати зі 190+ країн.

Credit7 також підтримує премію та є Бронзовим партнером. Це надійний фінансовий партнер на ринку мікрокредитування вже 6 років. Компанія прагне зробити кредитування доступним, простим і зрозумілим для кожного українця, забезпечуючи миттєве зарахування коштів, прозорі умови та регулярні акційні пропозиції. Credit7 активно підтримує благодійні ініціативи, є волонтером та надає допомогу своїм клієнтам у будь-якій фінансовій ситуації.

Технологічним партнером заходу є РЕНОМЕ СМАРТ — українська продуктова IT-компанія, яка працює з 1990 року та створює сучасні технологічні рішення для FinTech та GovTech. Основними видами діяльності є постачання готових рішень для банків, ритейлу, логістичних компаній, а також повний аутсорсинг операційного бізнесу. Продукція РЕНОМЕ СМАРТ проходить повний цикл розробки, а її якість підтверджується довірою партнерів у 30 країнах світу.

Бронзовим партнером серед банків виступає Банк Кредит Дніпро (БКД). З 1993 року він надає повний спектр банківських послуг. Безперервне фінансування економіки України, забезпечення роботи корпоративного бізнесу країни з фокусом на промисловості, ВПК та агро секторі, кредитування, підтримка малого, середнього бізнесу та ФОПів, фінансування господарської діяльності й інвест-проєктів, супроводження валютних операцій, розвиток роздрібного бізнесу — надання населенню простих та зрозумілих продуктів та сервісів. Надійність банку та ефективність його діяльності підтверджені авторитетними рейтинговими агентствами та визнані діловою спільнотою.

Джерело: Мінфін
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