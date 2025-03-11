Кількість українських біженців у ЄС збільшилась на 25 тисяч за місяць

Станом на 31 січня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі. Про це йдеться в повідомленні Євростату.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилася кількість за місяць

За місяць їх кількість зросла на 25,53 тис. осіб (на 0,6%).

Де найбільше біженців

Найбільше зросла кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту у Німеччині (на 8,8 тис. Або на0,8%), Чехії (+6,36 тис.; +1,6%) та Іспанії (+3,05 тис.; +1,3%). Водночас кількість біженців з України із тимчасовим захистом зменшилася в Данії (на 2,25 тис.; -6,1%), Франції (-660; -1,1%), Австрії (-420; -0,5%) та Литві (-155; -0,3%).

Читайте також:Українці торік заплатили до бюджету Польщі майже $4 млрд

Загалом найбільша кількість осіб із тимчасовим захистом станом на кінець січня було зареєстровано у (1,17 млн осіб; 27,3% від їх загальної кількості у ЄС), Польщі (993,02 тис.; 23,2%) та Чехії (394,99 тис.; 9,2%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (36,2), Польщі (27,1) та Естонії (26), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

Станом на 31 січня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили майже половину (44,8%), діти — майже третину (31,8%), а дорослі чоловіки — близько чверті (23,4%).