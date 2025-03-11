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11 березня 2025, 10:44

Кількість українських біженців у ЄС збільшилась на 25 тисяч за місяць

Станом на 31 січня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі. Про це йдеться в повідомленні Євростату.

Станом на 31 січня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.
Фото: depositphotos

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Як змінилася кількість за місяць

За місяць їх кількість зросла на 25,53 тис. осіб (на 0,6%).

Де найбільше біженців

Найбільше зросла кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту у Німеччині (на 8,8 тис. Або на0,8%), Чехії (+6,36 тис.; +1,6%) та Іспанії (+3,05 тис.; +1,3%). Водночас кількість біженців з України із тимчасовим захистом зменшилася в Данії (на 2,25 тис.; -6,1%), Франції (-660; -1,1%), Австрії (-420; -0,5%) та Литві (-155; -0,3%).

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Загалом найбільша кількість осіб із тимчасовим захистом станом на кінець січня було зареєстровано у (1,17 млн осіб; 27,3% від їх загальної кількості у ЄС), Польщі (993,02 тис.; 23,2%) та Чехії (394,99 тис.; 9,2%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (36,2), Польщі (27,1) та Естонії (26), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

Станом на 31 січня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили майже половину (44,8%), діти — майже третину (31,8%), а дорослі чоловіки — близько чверті (23,4%).

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
bonv
bonv
11 березня 2025, 10:53
#
Гірше ж точно не буде © Скоро травневі шашлички ©
+
+45
Turbo Apricot
Turbo Apricot
11 березня 2025, 11:08
#
Міністерству національної єдності України минулого тижня виділено 150 мільйонів для повернення українців з-за кордону. Вважаю, що слід виділити додаткові 100500 мільйонів з цією метою! Бачимо потужні результати команди п’яти-шести менеджерів які багаторічно беззмінно перебувають на посадах.
+
+15
Я_ __
Я_ __
11 березня 2025, 11:10
#
Давай лярд і бажано доларів, на потужну єдність)))
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 березня 2025, 11:20
#
«Міністерству національної єдності України минулого тижня виділено 150 мільйонів» — і це тільки на премію за лютий!
+
+30
Я_ __
Я_ __
11 березня 2025, 11:10
#
Вирвалися на свободу з цього концтабору, молодці! Будуть тепер жити в нормальних умовах
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 березня 2025, 11:19
#
Не хочуть жити в країні мрій… дивно!
+
+30
Rubi0
Rubi0
11 березня 2025, 11:31
#
Почти 1000 в день и это только ЕС, но по марафону все продолжают кричать про потужність и незламність… да все уже сломались давно и кукуха у половины населения уехала.
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