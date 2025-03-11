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11 березня 2025, 9:39

У Львові викрили працівників банку, які викрадали гроші з рахунків клієнтів

Правоохоронці Львівщини розкрили масштабну шахрайську схему, яку організували співробітники одного з банків. Встановлено, що шестеро банківських працівників, включно з керівником відділення, привласнювали кошти клієнтів, перевипускаючи їхні банківські картки без відома власників. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції.

Правоохоронці Львівщини розкрили масштабну шахрайську схему, яку організували співробітники одного з банків.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За даними кіберполіції, сума викрадених коштів перевищує 1 мільйон гривень, яку зняли з 19 рахунків.

Підозрювані діяли протягом 2023−2024 років і користувалися тим, що частина клієнтів, чиї рахунки вони обікрали, перебуває на тимчасово окупованих територіях або у південних та східних регіонах України.

Як пише РБК-Україна, мова про працівників Ощадбанку.

Як працювала схема

Шахрайська схема працювала за добре продуманим алгоритмом. Співробітники банку отримували доступ до даних клієнтів та змінювали їхній фінансовий телефонний номер на той, що перебував під контролем зловмисників. Завдяки цьому вони могли входити в систему інтернет-банкінгу від імені клієнтів, отримуючи повний доступ до їхніх рахунків.

Оскільки для перевипуску банківської картки зазвичай потрібна особиста присутність власника, шахраї знайшли спосіб обійти цю вимогу. Вони використовували спеціальне програмне забезпечення, щоб змінювати фотографії клієнтів у банківській системі, створюючи ілюзію, що особа дійсно зверталася у відділення.

Після внесення всіх необхідних змін керівник відділення особисто отримував перевипущену картку в касі банку.

Після цього зловмисники негайно використовували її для зняття готівки. Викрадені кошти вони знімали через банкомати або POS-термінали, зокрема безпосередньо у відділенні банку.

Під час слідчих дій було вилучено чорнові записи з реквізитами клієнтів, які стали жертвами злочину; банківські картки, телефони та інші технічні пристрої, що використовувалися у схемі, а також — документи та цифрові докази, що підтверджують незаконні фінансові операції.

Підозрюваним інкримінують порушення ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах).

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
11 березня 2025, 10:16
#
Схеми-схеми.
+
+15
bonv
bonv
11 березня 2025, 10:17
#
Удосконалюються.
+
+15
Rubi0
Rubi0
11 березня 2025, 11:49
#
« пользовались тем, что часть клиентов, чьи счета они обокрали, находятся на временно оккупированных территориях или в южных и восточных регионах Украины. ».Судя по скринам даже у участников теробороны деньги воровали. То есть люди выбрали Украину приехали с условного Мариуполя или Херсона, записались в тероборону, а у них еще и деньги воровали. Львовяне пробили очередное дно… кто вообще дал им право называться культурной столицей.
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