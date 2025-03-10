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10 березня 2025, 18:21

Ford інвестує 4,4 мільярда євро в німецьку дочірню компанію

Американський автовиробник Ford планує вкласти до 4,4 мільярда євро у свою німецьку дочірню компанію Ford-Werke, яка накопичила понад 5 мільярдів євро боргів. Однак компанія відмовляється від зобов’язання покривати її збитки, що діяло з 2006 року. Про це повідомляє Financial Times.

Американський автовиробник Ford планує вкласти до 4,4 мільярда євро у свою німецьку дочірню компанію Ford-Werke, яка накопичила понад 5 мільярдів євро боргів.

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Позиція Ford щодо європейського ринку

Віце-голова Ford Джон Лоулер заявив, що концерн не планує виходити з європейського ринку, але закликав уряди Німеччини та ЄС прискорити перехід на електромобілі. Він визнав, що компанію чекають «жорсткі рішення», оскільки перехід на електромобілі відбувається повільніше, ніж очікувалося.

Скорочення персоналу

У листопаді Ford оголосив про звільнення 4 000 працівників у Європі, з яких 2 900 — у Німеччині. Ці кроки викликали різку критику з боку профспілки IG Metall, яка назвала це «брудним трюком для тиску на робітничу раду».

Майбутнє заводу у Саарлуї

Майбутнє заводу Ford у Саарлуї залишається невизначеним. Продаж підприємства застопорився, а профспілка погодилася на скорочення тисяч робочих місць.

Фінансові втрати Ford

Минулого року Ford зазнав 5 мільярдів доларів збитків у сегменті електрокарів. Компанія не очікує виходу на беззбитковість до кінця десятиліття.

Падіння попиту на електромобілі

Продажі електромобілів у Європі скорочуються після скасування субсидій у Німеччині та Франції. «Усі мають велику пропозицію електромобілів на ринку. Це питання попиту», — наголосив Лоулер.

Ці кроки свідчать про складну ситуацію, в якій опинився Ford у Європі, де компанія намагається адаптуватися до повільного переходу на електромобілі та економічних викликів.

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Джерело: Мінфін
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