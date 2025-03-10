Попри усі виклики, ринок праці демонструє надзвичайну стійкість. У лютому 2025 року роботу шукали чи не найбільша кількість кандидатів за час глибокого дефіциту кадрів. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.
Через 3 роки повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93% — Work.ua
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Що з ринком праці
У лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні. Як бачимо з графіка така тенденція є звичайним явищем на ринку праці: після святкового затишшя рекрутери активізують найм.
Найбільш помітно зросла кількість у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській (+6%) областях.
Але перелік областей, де роботи найбільше, залишився таким же. Третина (34%) від усіх вакансій — у Києві та області. По 9% — на Львівщині й Дніпропетровщині, ще 6% — в Одеській, 3% — в Харківській області. В усіх областях-лідерах у лютому зросла кількість вакансій.
Роботодавці все частіше маркують вакансії позначкою «Перевага ветеранам»
У лютому майже половина (44%) від усіх вакансій припадала на 5 категорій із 28:
- «Робочі спеціальності, виробництво» — 16 703 вакансії, +5% до січня;
- «Сфера обслуговування» — 14 535, +5%;
- «Продаж, закупівля» — 12 450, +5%;
- «Роздрібна торгівля» — 11 392, +5%;
- «Логістика, склад, ЗЕД» — 10 314, +4%.
А от де роботи точно побільшало — у сфері агро та топкерівництва.
Ринок праці в лютому помітно поповнився вакансіями на такі посади: ветеринарний лікар (+36% до січня), інженер дронів (+30%), асистент стоматолога (+20%), розвідник (+19%), контент-спеціаліст (+17%), майстер з ремонту, адміністратор ресторану, адміністратор медичної клініки (+16%).
Ще одна позитивна тенденція — роботодавці продовжують активно маркувати вакансії позначкою «Перевага ветеранам» — 4 413 пропозицій роботи, +18% до січня.
Середня зарплата зростає третій місяць поспіль
У лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня). Серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на:
- Київщині — 26 500 грн, +500 грн до січня;
- Львівщині — 24 900 грн, +900 грн;
- Одещині — 22 500 грн, +500 грн;
- Харківщині — 21 500 грн, +500 грн.
А от у Дніпропетровській області розмір середньої зарплати залишився незмінним — 22 500 грн.
Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:
- «Телекомунікації та зв'язок» — 30 000 грн, +9% до січня;
- «Страхування» — 27 750 грн, +7%;
- «ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 24 000 грн, +7%;
- «IT, комп'ютери, інтернет» — 29 250 грн, +6%;
- «Будівництво, архітектура» — 30 000 грн, +5%;
- «Нерухомість» — 50 000 грн, +5%;
- «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 50 000 грн, +5%.
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