Через 3 роки повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93% — Work.ua

Попри усі виклики, ринок праці демонструє надзвичайну стійкість. У лютому 2025 року роботу шукали чи не найбільша кількість кандидатів за час глибокого дефіциту кадрів. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

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Що з ринком праці

У лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні. Як бачимо з графіка така тенденція є звичайним явищем на ринку праці: після святкового затишшя рекрутери активізують найм.

Найбільш помітно зросла кількість у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській (+6%) областях.

Але перелік областей, де роботи найбільше, залишився таким же. Третина (34%) від усіх вакансій — у Києві та області. По 9% — на Львівщині й Дніпропетровщині, ще 6% — в Одеській, 3% — в Харківській області. В усіх областях-лідерах у лютому зросла кількість вакансій.

Роботодавці все частіше маркують вакансії позначкою «Перевага ветеранам»

У лютому майже половина (44%) від усіх вакансій припадала на 5 категорій із 28:

«Робочі спеціальності, виробництво» — 16 703 вакансії, +5% до січня;

«Сфера обслуговування» — 14 535, +5%;

«Продаж, закупівля» — 12 450, +5%;

«Роздрібна торгівля» — 11 392, +5%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 10 314, +4%.

А от де роботи точно побільшало — у сфері агро та топкерівництва.

Ринок праці в лютому помітно поповнився вакансіями на такі посади: ветеринарний лікар (+36% до січня), інженер дронів (+30%), асистент стоматолога (+20%), розвідник (+19%), контент-спеціаліст (+17%), майстер з ремонту, адміністратор ресторану, адміністратор медичної клініки (+16%).

Ще одна позитивна тенденція — роботодавці продовжують активно маркувати вакансії позначкою «Перевага ветеранам» — 4 413 пропозицій роботи, +18% до січня.

Середня зарплата зростає третій місяць поспіль

У лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня). Серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на:

Київщині — 26 500 грн, +500 грн до січня;

Львівщині — 24 900 грн, +900 грн;

Одещині — 22 500 грн, +500 грн;

Харківщині — 21 500 грн, +500 грн.

А от у Дніпропетровській області розмір середньої зарплати залишився незмінним — 22 500 грн.

Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях: