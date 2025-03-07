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7 березня 2025, 19:05

Уряд здійснив виплати по програмі Нацкешбеку. Кошти мають прийти сьогодні-завтра

Уряд виплатив українцям 714 мільйонів гривень у межах програми «Національний кешбек» за грудень та січень, виплата яких затрималася. Кошти будуть зараховані на картки громадян, відкриті для виплат за цією програмою, вже сьогодні-завтра, пообіцяли у пресслужбі Мінекономіки.

Уряд виплатив українцям 714 мільйонів гривень у межах програми «Національний кешбек» за грудень та січень, виплата яких затрималася.

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У міністерстві додали, що кількість отримувачів кешбеку за ці місяці зросла майже на півтора мільйона і становить 3,4 млн людей. Виплати отримають громадяни, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та вчасно активували картки для виплат у застосунку «Дія». Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці березня 2025 року.

У Мінекономіки також навели основні показники програми «Національний кешбек» станом на 7 березня 2025 року:

  • загальна сума виплаченого кешбеку за вересень — січень — 1,1 млрд грн;
  • 1208 користувачів отримали максимальну суму кешбеку за місяць — 3000 грн;
  • 57,5% від усіх користувачів — віком до 45 років, 25,3% — середнього віку, 17,2% — старшого (60+);61% користувачів — жінки, 39% — чоловіки;
  • у програмі зареєструвалися 1756 виробників;
  • кешбек доступний на 369 тисяч товарів українського виробництва.
Джерело: Мінфін
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