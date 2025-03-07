Уряд здійснив виплати по програмі Нацкешбеку. Кошти мають прийти сьогодні-завтра

Уряд виплатив українцям 714 мільйонів гривень у межах програми «Національний кешбек» за грудень та січень, виплата яких затрималася. Кошти будуть зараховані на картки громадян, відкриті для виплат за цією програмою, вже сьогодні-завтра, пообіцяли у пресслужбі Мінекономіки.

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У міністерстві додали, що кількість отримувачів кешбеку за ці місяці зросла майже на півтора мільйона і становить 3,4 млн людей. Виплати отримають громадяни, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та вчасно активували картки для виплат у застосунку «Дія». Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці березня 2025 року.

У Мінекономіки також навели основні показники програми «Національний кешбек» станом на 7 березня 2025 року: