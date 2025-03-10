Споживча інфляція в Китаї вперше за 13 місяців стала негативною

За даними Національного бюро статистики Китаю, індекс споживчих цін (CPI) у лютому знизився на 0,7% порівняно з минулим роком, що стало першим падінням нижче за нуль з січня минулого року. Це пов'язано із здешевленням продуктів харчування, тютюну та алкоголю, повідомляє CNBC.

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Як змінилися показники

Лютневе зниження перевершило очікування аналітиків, які прогнозували скорочення на 0,5%. У місячному вирахуванні CPI впав на 0,2% після зростання на 0,7% у січні.

Дані надійшли у той час, коли інвестори сподіваються на ефективність стимулюючих заходів Пекіна, спрямованих на підтримку економічного відновлення та стабілізацію внутрішнього попиту, а також на тлі встановлення цільового зростання ВВП на рівні близько 5% до 2025 року.

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Економісти зазначають, що досягнення цієї мети може бути важким завданням через слабке внутрішні споживання і торговельні відносини, що погіршуються, з адміністрацією президента США Дональда Трампа.