Фонд гарантування виставив на продаж активи банку «Фінанси та Кредит»

14 березня 2025 року у системі Prozorro.Продажі відбудуться торги з продажу активів банку « Фінанси та Кредит», який перебуває в процесі ліквідації. Лот включає права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними з підприємствами фармацевтичної галузі. Частина активів перебуває у заставі НБУ . Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів .

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Деталі

На продаж виставлено не саме заставне майно, а права вимоги за кредитами. Це означає, що переможець аукціону отримає право стягувати заборгованість з позичальників або звертати стягнення на заставлене майно.

До заставного майна входять:

Єдиний майновий комплекс у Львові для виробництва фармацевтичної продукції, площею 36,8 тис. кв. м, який включає нерухомість, обладнання та основні засоби;

Комерційна нерухомість у Києві: приміщення на вул. Саксаганського загальною площею 3 тис. кв. м., приміщення на просп. Берестейському (колишній Перемоги) площею 1,7 тис. кв. м;

Земельні ділянки у Київській області загальною площею 23,7 га;

Прості іменні акції та майнові права на отримання товару.

Початкова ціна лоту становить 2,4 млрд грн.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону — початкова ціна поступово знижуватиметься, поки не знайдеться покупець.