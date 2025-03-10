14 березня 2025 року у системі Prozorro.Продажі відбудуться торги з продажу активів банку «Фінанси та Кредит», який перебуває в процесі ліквідації. Лот включає права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними з підприємствами фармацевтичної галузі. Частина активів перебуває у заставі НБУ. Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.
10 березня 2025, 9:10
Фонд гарантування виставив на продаж активи банку «Фінанси та Кредит»
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Деталі
На продаж виставлено не саме заставне майно, а права вимоги за кредитами. Це означає, що переможець аукціону отримає право стягувати заборгованість з позичальників або звертати стягнення на заставлене майно.
До заставного майна входять:
- Єдиний майновий комплекс у Львові для виробництва фармацевтичної продукції, площею 36,8 тис. кв. м, який включає нерухомість, обладнання та основні засоби;
- Комерційна нерухомість у Києві: приміщення на вул. Саксаганського загальною площею 3 тис. кв. м., приміщення на просп. Берестейському (колишній Перемоги) площею 1,7 тис. кв. м;
- Земельні ділянки у Київській області загальною площею 23,7 га;
- Прості іменні акції та майнові права на отримання товару.
Початкова ціна лоту становить 2,4 млрд грн.
Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону — початкова ціна поступово знижуватиметься, поки не знайдеться покупець.
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Джерело: Мінфін
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