АРМА передасть понад 1,8 млрд грн на відновлення України

Кабмін ухвалив рішення, яке дасть Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, можливість передати більш як 1,8 млрд грн на відновлення. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Що відомо

«На порядку денному сьогодні маємо також рішення, яке дасть змогу Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передати більш як 1,8 млрд грн на відновлення України», — сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що конфісковані кошти підсанкційних осіб працюватимуть на відбудову держави.

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