Кабмін ухвалив рішення, яке дасть Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, можливість передати більш як 1,8 млрд грн на відновлення. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
10 березня 2025, 8:45
АРМА передасть понад 1,8 млрд грн на відновлення України
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Що відомо
«На порядку денному сьогодні маємо також рішення, яке дасть змогу Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передати більш як 1,8 млрд грн на відновлення України», — сказав Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що конфісковані кошти підсанкційних осіб працюватимуть на відбудову держави.
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Джерело: Мінфін
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