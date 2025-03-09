Євросоюз шукає альтернативу Starlink для України

Після призупинення військової допомоги та обміну розвідувальною інформацією між США та Україною, європейські країни активізували пошук альтернативних джерел супутникового зв'язку для України, щоб замінити мережу Starlink, що належить мільярдеру Ілону Маску. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Переговори з провідними європейськими операторами супутникового зв'язку

За інформацією видання, люксембурзька компанія SES, іспанська Hisdesat, американська Viasat (якій належить британська Inmarsat) та французька Eutelsat/OneWeb підтвердили, що ведуть переговори з урядами країн ЄС та європейськими інституціями. Мета переговорів — знайти шляхи забезпечення резервного супутникового зв'язку для України.

Заміна Starlink: складне завдання

Водночас, заміна пристроїв Starlink визнається складним завданням. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що наразі в Україні функціонує понад 40 тисяч терміналів Starlink. Вони використовуються Збройними силами України, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

Hisdesat: готовність брати участь та складнощі розгортання

Генеральний директор іспанської компанії Hisdesat Мігель Анхель Гарсія Прімо підтвердив, що з компанією зв'язувалися представники європейської влади.

«Ми беремо участь у цій ініціативі», — заявив він. Гарсія Прімо також зазначив, що переговори між президентами США та України, що відбулися минулого тижня в Овальному кабінеті, «спричинили негайні дискусії про те, чи може ЄС запропонувати альтернативи» Starlink.

Водночас, керівник Hisdesat визнав, що «розгорнути таку ж кількість терміналів, яку вже має Starlink, дуже складно, якщо взагалі можливо, оскільки вони накопичувалися роками».

SES: існуючі послуги та готовність до розширення

Виконавчий директор люксембурзької компанії SES Адель аль-Салех повідомив, що компанія вже надає послуги супутникового зв'язку в Україні. Він також підтвердив участь SES у переговорах щодо розширення можливостей супутникового зв'язку в Україні.