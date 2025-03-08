Роботодавці отримали 56 млн грн від держави за працевлаштування переселенців

З початку 2025 року держава виплатила роботодавцям 56 млн грн компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомило Міністерство економіки України.

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«1500 роботодавців отримали від уряду компенсацію з початку цього року за працевлаштування 2500 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. 126 з них — люди з інвалідністю. Підприємцям компенсували загалом 56 млн грн», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб роботодавці працевлаштували у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях та місті Києві.

За кожного працевлаштованого держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної зарплати (на сьогодні — 8 000 грн) впродовж 3 місяців, а за працевлаштування ВПО з інвалідністю — впродовж 6 місяців.