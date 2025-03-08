За прогнозами Тараса Лєсового, начальника департаменту казначейства Глобус Банку, стан валютного ринку України в середині березня залишається стабільним, і значних курсових коливань не передбачається. Про це банкір розповів у коментарі РБК-Україна.
Валютний ринок України: прогноз курсу долара на найближчий тиждень залишається стабільним
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Фактори стабільності валютного ринку
Лєсовий виділив кілька ключових факторів, що сприяють стабільності:
- Політика НБУ: Зміна облікової ставки спрямована на стримування інфляції та підтримку стабільності національної валюти. Крім того, Національний банк проводить валютні інтервенції для регулювання балансу попиту та пропозиції на ринку.
- Міжнародна фінансова допомога: Очікувана цього року міжнародна фінансова допомога практично повністю покриває дефіцит державного бюджету (близько 38,8 мільярда доларів), що знижує ризик девальвації гривні. Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями створює додатковий запас міцності для підтримки макроекономічної стабільності.
- Експортні надходження: Експорт сільськогосподарської продукції та інших стратегічних товарів забезпечує приплив валюти в країну, що сприяє формуванню міжнародних валютних резервів.
- Зближення готівкового та безготівкового курсів: Протягом останніх тижнів різниця між курсами на готівковому та безготівковому ринках мінімальна. Це свідчить про формування єдиного ринкового курсу.
- «Керована гнучкість» від НБУ: Стратегія Національного банку не передбачає різких курсових стрибків, що робить курс більш передбачуваним та стабільним.
Прогноз курсу валют на наступний тиждень
За словами банкіра, наступного тижня очікуються такі основні характеристики валютного ринку:
- Міжбанк: 41,4−42,2 грн/долар та 43,5−45 грн/євро.
- Готівковий ринок: 41,4−42 грн/долар та 43,5−45 грн/євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0 гривень.
- Середні тижневі коливання: в межах 1−1,5% від початкового курсу тижня.
Підсумки: контрольована ситуація та короткострокові коливання
«Хоча воєнні фактори та зовнішньополітичні зміни залишаються ключовими, загалом ситуація на валютному ринку під контролем. Ринок наразі достатньо захищений від серйозних потрясінь, а будь-які можливі зміни матимуть короткостроковий та ситуативний характер», — підсумував Лєсовий.
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