Валютний ринок України: прогноз курсу долара на найближчий тиждень залишається стабільним

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лєсовий виділив кілька ключових факторів, що сприяють стабільності:

За словами банкіра, наступного тижня очікуються такі основні характеристики валютного ринку:

«Хоча воєнні фактори та зовнішньополітичні зміни залишаються ключовими, загалом ситуація на валютному ринку під контролем. Ринок наразі достатньо захищений від серйозних потрясінь, а будь-які можливі зміни матимуть короткостроковий та ситуативний характер», — підсумував Лєсовий.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.



🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.