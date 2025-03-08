Кошти російських олігархів Фрідмана та Авена підуть на військові облігації та ліквідацію наслідків війни

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перерахувало 137 мільйонів гривень з рахунків компаній, афілійованих з російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Спершу ці кошти будуть використані для придбання військових облігацій. Надалі їх спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

«Завдяки змінам до порядку управління активами, що підпадають під санкції та арештовані в рамках кримінальних проваджень, затвердженим сьогодні урядом, АРМА тепер може оперативно перераховувати отримані кошти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії», — пояснила голова АРМА Олена Дума.

Торік АРМА вже здійснювало списання коштів з рахунків офшорних кіпрських компаній, пов'язаних з Фрідманом та Авеном. Тоді йшлося про 18 мільйонів доларів США, які залишалися на рахунках у «Сенс Банку». Ці кошти були арештовані за рішенням суду у квітні 2022 року.

Загалом, АРМА управляє арештованими в рамках кримінальних проваджень грошовими активами, що підпадають під санкції, на загальну суму 5,5 мільярда гривень (у гривневому еквіваленті).