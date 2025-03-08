Туроператори фіксують відновлення попиту на послуги та повернення до раннього бронювання

Туроператор «Join UP! Україна», один з найбільших в країні, зафіксував рекордну кількість туристів у 2024 році — 251 286 осіб. Це найвищий показник за останні три роки, що припали на період повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії. Також компанія поділилась інформацією, які напрямки були найбільш популярними серед українців, передає Forbes.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пік подорожей — літні місяці, найменший попит — у лютому

Згідно з даними «Join UP! Україна», найбільший попит на туристичні послуги спостерігався у червні (35 544 туристи) та липні (36 229 туристів). Лютень, як і у 2023 році, став найменш активним місяцем: послугами туроператора скористалися 8 518 осіб. Проте, цей показник на 21,24% перевищує показник лютого попереднього року.

Авіаперельоти — найпопулярніший вид транспорту

Переважна більшість туристів (87,1%) обирали авіаперельоти. Найбільша кількість вильотів здійснювалася з таких міст:

Кишинів (129 907)

Жешув (41 153)

Варшава (12 188)

Автобусні тури: зростання попиту на короткі маршрути

Попит на автобусні тури до віддалених країн знизився на 16%. Натомість, спостерігається двократне зростання популярності коротких автобусних маршрутів, зокрема, до Болгарії.

Популярні напрямки: Туреччина, Греція, Єгипет та екзотика

Влітку українські туристи найчастіше обирали відпочинок у Туреччині, Греції, Болгарії та Чорногорії. Взимку популярними напрямками стали Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Танзанія, Шрі-Ланка та Домініканська Республіка. На розподіл попиту вплинуло, зокрема, відкриття нових рейсів з Молдови до Тунісу та з Польщі до Домінікани. Поява прямих залізничних сполучень з Польщею також сприяла зростанню популярності вильотів з цієї країни.

Глибина бронювання збільшилася: повернення до планування подорожей

У грудні 2024 року середня глибина бронювання турів досягла 47 днів. Це свідчить про те, що українці поступово повертаються до практики раннього планування подорожей.

Портрет туриста

Найбільшу частку серед туристів, які скористалися послугами «Join UP! Україна», становлять жінки (56%). Діти складають 24% від загальної кількості, а чоловіки — 20%.