Toyota представила на китайському ринку свій найдешевший електромобіль. За першу годину електричний кросовер bZ3X попередньо оформили понад 10 тисяч покупців. Про це повідомляє Carscoops.
Найдешевший електромобіль Toyota зібрав 10 000 замовлень за годину (фото)
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Ціни на електричний кросовер починаються від 109 800 юанів ($15 000), тому не дивно, що лише за першу годину було оформлено понад 10 тисяч попередніх замовлень.
Новинка вироблена компанією Toyota через її спільне підприємство GAC Toyota.
Дизайн bZ3X представили ще у квітні 2023 року у вигляді концепткара bZ FlexSpace Concept. Передсерійна версія була представлена на Пекінському автосалоні у квітні минулого року.
Електричний кросовер трохи більший за BYD Atto 3 і пропонується з трьома різними акумуляторами. Моделі початкового та середнього класу мають двигун потужністю 204 к.с., тоді як у флагмана — 224 к.с.
Читайте також: Жінки обрали найкращий автомобіль року
Базова версія автомобіля обладнано LFP батареєю на 50,03 кВт/год, що забезпечує запас ходу до 430 км за циклом CTLC. Версія з найбільшим запасом ходу має потужність 67,92 кВт/год, і здатна проїхати 610 км на одній зарядці.
Електричний кросовер має розміри 4600 мм у довжину, 1875 мм у ширину та 1645 мм у висоту, з колісною базою 2765 мм, що означає, що він приблизно такого ж розміру, як RAV 4. Він важить 1 835 кг, що є досить типовим для цього типу електромобілів.
Нова модель отримала 14,6-дюймовий дисплей мультимедійної системи, 8,8-дюймову цифрову приладову панель і аудіосистему Yamaha з 11 динаміками. Все це входить у базову комплектацію.
Дорожчі версії оснащені передовою системою допомоги водієві на базі Nvidia. Вартість цих машин становить $20 700 і $22 000.
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі