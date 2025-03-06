Жінки обрали найкращий автомобіль року

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Також в окремих номінаціях перемогли:

Нагороду в номінації «Найкраща технологія» жіноче журі присудило BYD. Водночас найбільш прихильним жінкам брендом названо Volvo.

Це 15-та церемонія нагородження, яку проводить WWCOTY — організація, що складається з 82 жінок автомобільних журналісток з 55 країн на п'яти континентах.

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