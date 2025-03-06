Журналістки автомобільної тематики з 55 країн протестували 81 авто та визначили найкращий автомобіль 2025 року. Переможцем став кросовер Hyundai Santa Fe. Про це повідомляється на YouTube-сторінці Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY).
Жінки обрали найкращий автомобіль року
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Також в окремих номінаціях перемогли:
- краще міське авто — MINI Copper;
- кращий компактний SUV — Kia EV3;
- кращий великий автомобіль — Audi A6 e-tron;
- кращий великий SUV — Hyundai Santa Fe;
- краще повнопривідне авто / пікап — Toyota Land Cruiser Prado;
- кращий продуктивний та розкішний автомобіль — Porsche Panamera.
Нагороду в номінації «Найкраща технологія» жіноче журі присудило BYD. Водночас найбільш прихильним жінкам брендом названо Volvo.
Це 15-та церемонія нагородження, яку проводить WWCOTY — організація, що складається з 82 жінок автомобільних журналісток з 55 країн на п'яти континентах.
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