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6 березня 2025, 19:33

Жінки обрали найкращий автомобіль року

Журналістки автомобільної тематики з 55 країн протестували 81 авто та визначили найкращий автомобіль 2025 року. Переможцем став кросовер Hyundai Santa Fe. Про це повідомляється на YouTube-сторінці Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY).

Журналістки автомобільної тематики з 55 країн протестували 81 авто та визначили найкращий автомобіль 2025 року.
Фото: wikipedia.org

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Також в окремих номінаціях перемогли:

  • краще міське авто — MINI Copper;
  • кращий компактний SUV — Kia EV3;
  • кращий великий автомобіль — Audi A6 e-tron;
  • кращий великий SUV — Hyundai Santa Fe;
  • краще повнопривідне авто / пікап — Toyota Land Cruiser Prado;
  • кращий продуктивний та розкішний автомобіль — Porsche Panamera.

Нагороду в номінації «Найкраща технологія» жіноче журі присудило BYD. Водночас найбільш прихильним жінкам брендом названо Volvo.

Це 15-та церемонія нагородження, яку проводить WWCOTY — організація, що складається з 82 жінок автомобільних журналісток з 55 країн на п'яти континентах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
6 березня 2025, 20:04
#
Скромненько так:))))
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