Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Загалом наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів — це майже кожна третя компанія. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає, повідомляє Опендатабот.
7 березня 2025, 13:19
Кожен третій український бізнес очолюють жінки — Опендатабот
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У сфері IT, яка вважалась традиційно чоловічою, в нових компаній все частіше на чолі стають жінки: за рік нових компаній із директорками побільшало на 69%.
На 25% побільшало очільниць бізнесу у сільськогосподарській сфері та на 17% — у компаніях, що займаються будівництвом.
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Загалом жінки-директори переважають у таких сферах, як:
- освіта — 70% жінок на чолі компаній;
- державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 58%;
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 58%;
- туризм — 57%.
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Джерело: Мінфін
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