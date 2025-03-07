Кожен третій український бізнес очолюють жінки — Опендатабот

Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Загалом наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів — це майже кожна третя компанія. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає, повідомляє Опендатабот.

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У сфері IT, яка вважалась традиційно чоловічою, в нових компаній все частіше на чолі стають жінки: за рік нових компаній із директорками побільшало на 69%.

На 25% побільшало очільниць бізнесу у сільськогосподарській сфері та на 17% — у компаніях, що займаються будівництвом.

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Загалом жінки-директори переважають у таких сферах, як:

освіта — 70% жінок на чолі компаній;

державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 58%;

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 58%;

туризм — 57%.