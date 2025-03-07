США втратили $17 млрд через продаж BTC, Coinbase запустить торги токенізованими паперами: що нового

США втратили близько $17 млрд через поспішний продаж біткоїнів — Сакс

За останні 10 років влада США продала 195 000 біткоїнів на $366 млн. Ці кошти оцінюють у понад $17 млрд за поточним курсом. Про це заявив «криптоцар» Девід Сакс.

Сакс заявив, що наведені в його публікації суми — це результат аналізу чат-бота Grok із функцією DeepSearch. З результатами його дослідження можна ознайомитися за посиланням.

У матеріалі йдеться про те, що більшість біткоїнів було продано в рамках аукціонів, організованих Службою маршалів США. При цьому остання підтверджена реалізація була в березні 2023 року.

Також чат-бот зазначив, що актуальна ціна першої криптовалюти, ймовірно, була б вищою, якби американська влада не стала продавати криптоактиви. Судячи з наведеної суми, середня реалізаційна вартість становить $1 876,92.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $88 200.

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World запустив застосунок із функцією переказу криптовалют

Проєкт World (раніше Worldcoin) Сема Альтмана запустив застосунок для спілкування World Chat з можливістю надсилання криптовалюти.

Чат працює на базі мережі World Network і доступний у бета-версії.

Застосунок підтримує наскрізне шифрування для захисту конфіденційності. Завдяки інтеграції протоколу World ID користувачі завжди можуть переконатися, що спілкуються з верифікованою людиною.

Вбудований гаманець World App дає змогу надсилати й отримувати криптовалюту «так само легко, як ділитися фотографіями». Згідно із заявою, рішення налічує близько 24 млн користувачів, з яких понад 11 млн підтвердили особистість.

Зазначається, що розробники можуть вбудовувати World Chat у свої застосунки, «розширюючи можливості взаємодії».

Coinbase запустить торги токенізованими цінними паперами

Криптовалютна біржа Coinbase запустить у США торгівлю security-токенами та запропонує інші криптопродукти. Про це заявила фінансовий директор платформи Алесія Хаас, повідомляє The Block.

Плани виникли після обговорення ініціатив з цільовою групою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) з цифрових активів під керівництвом Хестер Пірс.

У момент виходу Coinbase на IPO в початковій заявці S1 компанія згадала можливість випуску токенізованих акцій. Згодом вона відмовилася від подібних планів через тиск регулятора.

Хаас висловила оптимізм, що платформа зможе «відновити подібні розмови».

«Я рада бачити інновації в США і виводити більше активів на блокчейні для більш ефективної торгівлі», — пояснила вона.

Bitwise подала в SEC заявку на спотовий Aptos ETF

Інвестиційна компанія Bitwise Asset Management, яка спеціалізується на криптовалютних індексних фондах, подала заявку в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) на запуск спотового ETF для Aptos. Цей проєкт заснований колишніми співробітниками корпорації Meta Мо Шайхом і Евері Чінгом.

Фонд буде заснований на токені Aptos (APT), який посідає 30 місце за ринковою капіталізацією та оцінюється в $3,6 млрд, згідно з даними CoinMartetCap.