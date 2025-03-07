США втратили $17 млрд через продаж BTC, Coinbase запустить торги токенізованими паперами: що нового

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 березня 2025, 12:13

США втратили $17 млрд через продаж BTC, Coinbase запустить торги токенізованими паперами: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

США втратили близько $17 млрд через поспішний продаж біткоїнів — Сакс

За останні 10 років влада США продала 195 000 біткоїнів на $366 млн. Ці кошти оцінюють у понад $17 млрд за поточним курсом. Про це заявив «криптоцар» Девід Сакс.

Сакс заявив, що наведені в його публікації суми — це результат аналізу чат-бота Grok із функцією DeepSearch. З результатами його дослідження можна ознайомитися за посиланням.

У матеріалі йдеться про те, що більшість біткоїнів було продано в рамках аукціонів, організованих Службою маршалів США. При цьому остання підтверджена реалізація була в березні 2023 року.

Також чат-бот зазначив, що актуальна ціна першої криптовалюти, ймовірно, була б вищою, якби американська влада не стала продавати криптоактиви. Судячи з наведеної суми, середня реалізаційна вартість становить $1 876,92.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $88 200.

Читайте також: Трамп затвердив формування стратегічного запасу біткоїнів. Крипторинок відреагував падінням

World запустив застосунок із функцією переказу криптовалют

Проєкт World (раніше Worldcoin) Сема Альтмана запустив застосунок для спілкування World Chat з можливістю надсилання криптовалюти.

Чат працює на базі мережі World Network і доступний у бета-версії.

Застосунок підтримує наскрізне шифрування для захисту конфіденційності. Завдяки інтеграції протоколу World ID користувачі завжди можуть переконатися, що спілкуються з верифікованою людиною.

Вбудований гаманець World App дає змогу надсилати й отримувати криптовалюту «так само легко, як ділитися фотографіями». Згідно із заявою, рішення налічує близько 24 млн користувачів, з яких понад 11 млн підтвердили особистість.

Зазначається, що розробники можуть вбудовувати World Chat у свої застосунки, «розширюючи можливості взаємодії».

Coinbase запустить торги токенізованими цінними паперами

Криптовалютна біржа Coinbase запустить у США торгівлю security-токенами та запропонує інші криптопродукти. Про це заявила фінансовий директор платформи Алесія Хаас, повідомляє The Block.

Плани виникли після обговорення ініціатив з цільовою групою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) з цифрових активів під керівництвом Хестер Пірс.

У момент виходу Coinbase на IPO в початковій заявці S1 компанія згадала можливість випуску токенізованих акцій. Згодом вона відмовилася від подібних планів через тиск регулятора.

Хаас висловила оптимізм, що платформа зможе «відновити подібні розмови».

«Я рада бачити інновації в США і виводити більше активів на блокчейні для більш ефективної торгівлі», — пояснила вона.

Bitwise подала в SEC заявку на спотовий Aptos ETF

Інвестиційна компанія Bitwise Asset Management, яка спеціалізується на криптовалютних індексних фондах, подала заявку в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) на запуск спотового ETF для Aptos. Цей проєкт заснований колишніми співробітниками корпорації Meta Мо Шайхом і Евері Чінгом.

Фонд буде заснований на токені Aptos (APT), який посідає 30 місце за ринковою капіталізацією та оцінюється в $3,6 млрд, згідно з даними CoinMartetCap.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами