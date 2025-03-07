У Нацбанку пояснили падіння попиту на валюту

У лютому 2025 року чистий попит на іноземну валюту знизився порівняно з січнем як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за березень.

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«Це зумовлювалося відносно стійкою ситуацією з експортом і поліпшенням курсових очікувань населення на тлі заходів НБУ з посилення процентної політики та підтримання стійкості валютного ринку», — йдеться у повідомленні.

У результаті інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти в лютому знизилися і становили $3,1 млрд.

Зазначається, що офіційний курс гривні до долара та євро зміцнився у лютому, а різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 0,7%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив $3,058 млрд, що на 18,5% менше від обсягу чистого продажу у січні ($3,750 млрд).