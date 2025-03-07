У лютому 2025 року чистий попит на іноземну валюту знизився порівняно з січнем як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за березень.
У Нацбанку пояснили падіння попиту на валюту
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Це зумовлювалося відносно стійкою ситуацією з експортом і поліпшенням курсових очікувань населення на тлі заходів НБУ з посилення процентної політики та підтримання стійкості валютного ринку», — йдеться у повідомленні.
У результаті інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти в лютому знизилися і становили $3,1 млрд.
Зазначається, що офіційний курс гривні до долара та євро зміцнився у лютому, а різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 0,7%.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у лютому 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком становив $3,058 млрд, що на 18,5% менше від обсягу чистого продажу у січні ($3,750 млрд).
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі