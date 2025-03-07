Офіційний курс: Нацбанк зміцнив гривню на 9 копійок

Національний банк України встановив на 7 березня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,27 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 9 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 7 березня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,55 грн (на 6 березня курс був встановлений на рівні 44,24 грн). Європейська валюта подорожчала на 31 копійку.

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