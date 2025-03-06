Національний банк України встановив на 6 березня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,368 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 21 копійку.
6 березня 2025, 8:00
Офіційний курс: Нацбанк підвищив гривню на 21 копійку
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Валютний ринок
Нацбанк на 6 березня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,24 грн (на 5 березня курс був встановлений на рівні 43,87 грн). Європейська валюта подорожчала на 37 копійок.
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Джерело: Мінфін
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