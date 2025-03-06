NovaPay випустить 10 серію облігацій на 100 мільйонів гривень

Міжнародний фінансовий сервіс «НоваПей» (NovaPay) планує здійснити публічне розміщення 10 серії — J — облігацій, емітентом яких виступає дочірнє ТОВ «НоваПей Кредит», загальним номінальним обсягом 100 млн грн, що доведе обсяг облігацій компанії в обігу до 990 млн грн. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як повідомив емітент у системі розкриття Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення загальні збори учасників ТОВ прийняли 5 березня.

Номінал облігації складає 1 тис. грн, інформація про інші умови серії J поки відсутня.

Кошти, залучені в результаті емісії облігацій шляхом публічної пропозиції, планується використати за такими напрямами:

проведення кредитних операцій для юридичних осіб — 20% від фактично залучених коштів;

проведення кредитних операцій для фізичних осіб — 80% від фактично залучених коштів.

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Нагадаємо

У 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B та C по 100 млн грн кожен, а протягом минулого року випустив ще шість серій облігацій — D, E, F, G, H та I.

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