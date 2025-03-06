Кабінет Міністрів визначив порядок перетину кордону для громадян, які належать до стратегічних комунікацій, медіа, культурної та інформаційної сфер. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Кабмін визначив новий порядок перетину кордону для журналістів та митців
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Зазначається, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати з України за умови виконання правил перетину держкордону та наявності підтверджених документів.
Які необхідно мати документи
- лист Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;
- запрошення іноземної організації (з перекладом українською);
- військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.
Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено.
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Нагадаємо
З березня Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупинило видачу листів сприяння щодо виїзду військовозобов'язаних митців і медійників за кордон.
Радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитро Золотухін заявив, що лише за 2024 рік із-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали з України за допомогою листів сприяння Міністерства культури і стратегічних комунікацій.
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