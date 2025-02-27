Чоловіки-волонтери перевозитимуть гуманітарку за загальними правилами перетину кордону

Військовозобов'язані чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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Зазначається, що уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначених Постановою Кабміну від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України.

«Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах», — йдеться у повідомленні.

Раніше водіям призовного віку, що здійснювали перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги дозволяли виїздити за кордон через систему «Шлях» Укртрансбезпеки на підставі листів Міністерства розвитку громад та територій або обласних військових адміністрацій.

Такі чоловіки могли безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону, але ця норма більше не діє.