Показник безробіття в Польщі та Чехії знизився до 2,6%, досягнувши історичного мінімуму. Кількість безробітних у Польщі складає усього 464 тис. людей, а у Чехії — 139 тис. Це найнижчий показник серед усіх країн ЄС. Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії із працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Євростат.
Українці допомогли встановити рекорд: Польща та Чехія з найнижчим безробіттям у ЄС
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Безробіття в Європі
Для порівняння, у Німеччині безробіття становить 3%, тоді як найвищий показник серед країн Єврозони зафіксований в Іспанії — 10%. У Швеції цей рівень сягає 8,9%, а в Греції та Фінляндії однаково — 8,7%.
Експерти відзначають, що такий результат досягнуто завдяки поєднанню кількох факторів, серед яких стабільне економічне зростання, активна політика держави на ринку праці та, безумовно, внесок українських біженців переважно у Польщі.
За даними Управління соціального страхування (ZUS) країни, в Польщі зареєстровано 779 тис. працюючих українців, що складає 78% від загальної кількості іноземних громадян у Польщі.
Чехія надала тимчасовий захист 397 тис. українцям. На кінець грудня 2024 року в Чехії офіційно працювали 152 762 українців. Цікаво, що українські біженці, які отримали тимчасовий захист, внесли до державного бюджету Чехії приблизно 54 мільярди крон (близько $2,2 млрд) за три роки повномасштабної війни — це вдвічі більше, ніж Чехія витратила на гуманітарну допомогу.
«Ці дані — яскраве свідчення того, наскільки важливим є внесок українських біженців в економіку Європи», — говорить Юрій Григоренко, представник аналітичного центру Gremi Personal.
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