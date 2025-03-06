Попит на імпортовані вживані авто в Україні знизився

У лютому 2025 року український автопарк поповнили майже 17 тисяч імпортованих вживаних автомобілів, що на 5% менше, ніж у лютому минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала авто з бензиновими двигунами:

бензинові авто — 46%;

дизельні авто — 23%;

електромобілі — 22%;

гібриди — 5%;

авто з ГБО — 4%.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

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Найпопулярніші моделі

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До топ-5 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 900 од.;

Renault Megane — 653 од.;

Skoda Octavia — 592 од.;

Volkswagen Tiguan — 490 од.;

Audi Q5 — 449 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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