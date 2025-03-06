У лютому 2025 року український автопарк поповнили майже 17 тисяч імпортованих вживаних автомобілів, що на 5% менше, ніж у лютому минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.
Попит на імпортовані вживані авто в Україні знизився
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала авто з бензиновими двигунами:
- бензинові авто — 46%;
- дизельні авто — 23%;
- електромобілі — 22%;
- гібриди — 5%;
- авто з ГБО — 4%.
Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
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Найпопулярніші моделі
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До топ-5 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf — 900 од.;
- Renault Megane — 653 од.;
- Skoda Octavia — 592 од.;
- Volkswagen Tiguan — 490 од.;
- Audi Q5 — 449 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
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