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4 березня 2025, 19:41

З початку року Мінфін залучив від продажу ОВДП на аукціонах понад 56 мільярдів

З початку 2025 року уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах понад 56 млрд грн в еквіваленті: 45 642,3 млн грн та $255,0 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 59 498,1 млн грн та $353,3 млн. Про це свідчать дані Депозитарію НБУ.

З початку 2025 року уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах понад 56 млрд грн в еквіваленті: 45 642,3 млн грн та $255,0 млн.
Фото: НБУ

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 28 лютого 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1 097 625,0 млн грн, $8 600,4 млн та 2 468,0 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 734 307,8 млн грн, $8 965,6 млн та 2 168,9 млн євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у лютому, становила в гривні 16,95% річних, у доларах США — 4,60% річних. ОВДП, номіновані в євро, в лютому не розміщувалися.

Детальна статистика

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 березня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 березня 2025 року він становив:

  • 103 325,2 млн грн, або 31,5% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 лютого 2025 року — 92 616,0 млн грн або 28,7%);
  • $1 745,8 млн, або 62,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 лютого 2025 року — 1 527,8 млн дол. США, або 60,4%);
  • 353,0 млн євро, або 62,8 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 лютого 2025 року — 273,5 млн євро, або 48,6%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 березня 2025 року становив 190,9 млрд грн в еквіваленті порівняно з 101,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 березня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,9 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 березня 2025 року становив 9 849,6 млн грн, $30,1 млн та 0,1 млн євро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
4 березня 2025, 20:04
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