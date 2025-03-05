Офіційний курс: Нацбанк підвищив гривню на одну копійку

Національний банк України встановив на 5 березня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5782 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

Нацбанк на 5 березня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,87 грн (на 4 березня курс було встановлено на рівні 43,54 грн). Європейська валюта подорожчала на 33 копійки.

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