Національний банк України встановив на 5 березня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5782 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
5 березня 2025, 8:00
Офіційний курс: Нацбанк підвищив гривню на одну копійку
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Валютний ринок
Нацбанк на 5 березня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,87 грн (на 4 березня курс було встановлено на рівні 43,54 грн). Європейська валюта подорожчала на 33 копійки.
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Джерело: Мінфін
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