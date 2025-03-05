Австралія надала додаткові 6 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України

Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро . Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Зазначається, що кошти уряду Австралії будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору.

У відомстві зазначили, що Австралія анонсувала додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України наприкінці 2024 року. Отже, загальний внесок Австралії до Фонду становить близько 18 млн євро.

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Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України створили у квітні 2022 року. Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.