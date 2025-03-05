Українсько-польський товарообіг у 2024 році: $11,7 мільярда з переважанням польського імпорту

За підсумками 2024 року товарообіг між Україною та Польщею досяг 11,7 мільярда доларів США. При цьому, український експорт до Польщі склав 4,6 мільярда доларів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час зустрічі з представниками польського бізнесу.

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Дисбаланс у торгівлі

«Товарообіг між двома країнами за 2024 рік склав 11,7 мільярда доларів. З них майже 7 мільярдів — це імпорт з Польщі в Україну. І лише 4,6 мільярда — це експорт українських товарів до Польщі», — цитує Мінагрополітики слова міністра.

Обговорення співпраці: добрива та біоетанол

Під час зустрічі сторони також обговорили потенційні напрямки співпраці, зокрема, у сфері виробництва та постачання добрив, а також розвитку біоетанолу. Біоетанол розглядається як альтернативне паливо, яке може використовуватися не лише у сільськогосподарській техніці, а й у звичайних автомобілях.

Імпорт палива та агропродукції з Польщі

За словами Віталія Коваля, загальний обсяг імпорту дизельного палива та бензину в Україну становить 1,5 мільйона тонн. Щодо аграрного сектору, то у 2024 році Польща експортувала в Україну засобів виробництва та мінеральних добрив на суму 354 мільйони доларів. Міністр підкреслив, що ці поставки становлять значну частку в структурі українського агровиробництва.