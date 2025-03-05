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5 березня 2025, 17:17

Прямі втрати іноземного бізнесу в росії перевищили $170 млрд — KSE Institute

Загальні втрати іноземного бізнесу у росії перевищили $170 млрд через списання, експропріації, несправедливі судові рішення та податок за вихід, свідчать дані дослідження KSE Institute.

Загальні втрати іноземного бізнесу у росії перевищили $170 млрд через списання, експропріації, несправедливі судові рішення та податок за вихід, свідчать дані дослідження KSE Institute. ► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДеталіОсновну частину втрат становлять списання активів — понад $167 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Основну частину втрат становлять списання активів — понад $167 млрд. З них понад $57 млрд припадає на компанії, активи яких були конфісковані російською владою, передані місцевим структурам або державним установам, хоча їхня ринкова вартість до експропріації оцінювалася у близько $74 млрд.

Додатково компанії були змушені сплатити щонайменше $3 млрд «податку за вихід», який став обов’язковою умовою продажу активів і значно зріс із 2023 року.

Найбільше постраждали компанії зі США ($46 млрд), Німеччини ($44,5 млрд), Великої Британії ($35,1 млрд), Франції ($12,1 млрд), Австрії ($6,7 млрд) та Фінляндії ($5,1 млрд).

Серед найбільших втрат — вихід British Petroleum (BP) із «Роснефти» ($25,5 млрд), націоналізація активів Uniper ($22 млрд), Fortum ($4,07 млрд), списання активів ExxonMobil ($4 млрд), Renault ($2,4 млрд) та вимушений продаж Société Générale свого російського бізнесу ($3,3 млрд).

Продаж активів міжнародних компаній у росії часто відбувався з суттєвим дисконтом — до 90−100% нижче ринкової вартості. Кремль та пов’язані з ним бізнес-групи отримували вигоду від цієї ситуації, викуповуючи активи міжнародних корпорацій фактично за безцінь.

Щонайменше 30 компаній стали жертвами примусового захоплення активів, серед них: Carlsberg, Danone, Fortum, Wintershall Dea, Uniper та ExxonMobil.

У 2023 році компанії сплатили $1,2 млрд «податку за вихід», а у 2024 році до липня — ще $1,5 млрд (еквівалент у доларах за поточним курсом). Загалом податкові втрати бізнесу перевищили $3 млрд. У багатьох випадках вихід із ринку супроводжувався замороженням прибутків, а активи передавалися під контроль російських структур.

Фінансові втрати були найбільшими у секторі енергетики, де загальні списання British Petroleum, ExxonMobil, Fortum, TotalEnergies та Uniper перевищили $60 млрд.

В автомобільній промисловості Renault втратила $2,4 млрд, Volkswagen та Nissan також зазнали суттєвих втрат. У фінансовому секторі Société Générale втратила $3,3 млрд, а UniCredit та Raiffeisen Bank зіткнулися з масштабними судовими позовами та списаннями.

У сфері споживчих товарів McDonald’s, Nestlé, Unilever, Danone та Carlsberg змушені були або піти з ринку, або розпродати активи за безцінь.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
ABenko
ABenko
5 березня 2025, 17:22
#
«Товарищ» Трамп про це знає?
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0
Smachnenko
Smachnenko
5 березня 2025, 18:07
#
Общие потери иностранного бизнеса в россии превысили $170 млрд из-за списаний, экспроприаций, несправедливых судебных решений и налога за выход, свидетельствуют данные исследования KSE Institute.

Т. е. в результате стремления из России уйти. Тот же источник (https://kse.ua/about-the-school/news/in-2023-the-top-10-companies-in-russia-generated-more-than-46-billion-in-revenue-kse-institute-research) сообщает, что только за 2023 первые 10 (из 3.5 тыс всех, которые продолжают вести бизнес в РФ) заработали в России $46 млрд.

Собственно, кто остался, тот продолжает зарабатывать, кто ушел — остался в минусах. Вроде бы всё логично.
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