В Мінекономіки пояснили затримки виплат за «Нацкешбеком»

В Україні виплати у межах програми «Національний кешбек» за грудень та січень затримуються, наразі вони перебувають в обробці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Зазначається, що зазвичай виплати «Нацкешбеку» зараховуються у двадцятих числах місяця, але, як запевняють у міністерстві, усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі.

Загалом 3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень.

«Уряд уже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів — ми одразу повідомимо про це на сайті програми», — повідомили в Мінекономіки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українці спрямували більшу частину отриманих коштів за програмами «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» на оплату комунальних послуг.