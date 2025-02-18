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18 лютого 2025, 9:17

Комуналка та ресторани: На що українці витрачають «тисячу Зеленського» та кошти «Нацкешбеку»

Українці спрямували більшу частину отриманих коштів за програмами «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» на оплату комунальних послуг. Про це повідомляє Мінекономіки.

Українці спрямували більшу частину отриманих коштів за програмами «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» на оплату комунальних послуг.
Фото: depositphotos

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Найпопулярніші категорії

Загалом із 9,6 млрд грн, виплачених за цими програмами, було витрачено 6,7 млрд грн.

Найпопулярнішою категорією стали комунальні послуги — на них пішло 3,8 млрд грн (56% від усіх витрат). Ще 1,4 млрд грн українці витратили на мобільний зв’язок та інші телекомунікаційні послуги.

На кафе та ресторани громадяни витратили 386 млн грн. На ліки пішло 189 млн грн, а на комп’ютерні послуги — 187 млн грн. Благодійність теж увійшла до списку популярних витрат — українці пожертвували 177 млн грн.

Витрати на книжки та друковану продукцію склали 147 млн грн, тоді як транспортні (залізничні перевезення та громадський транспорт) — 90 млн грн.

Менше витратили на кінотеатри (47 млн грн), поштові послуги (42 млн грн) та платне телебачення (29 млн грн).

Загалом, станом на 17 лютого українці подали 12 млн заявок на отримання виплати в 1000 грн через «Дію» та банки-партнери, з них майже 3 млн — на дітей.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
LSD75
LSD75
18 лютого 2025, 10:23
#
Интересно, сколько и****в её оформили?
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KlaviK
KlaviK
18 лютого 2025, 10:39
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Там же все написано: 9.6 млрд грн было выплачено, т. е. 9.6 млн человек.
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SashaB12
SashaB12
18 лютого 2025, 10:49
#
В аптеке купить лек-ва украинского производителя на эту 1000 не удалось!!! А ведь казалось бы, для этого и давали деньги.
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