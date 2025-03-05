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5 березня 2025, 15:10

Понад 164 тисячі нових боргів з'явилося в українців з грудня 2024 року

Понад 164 тисячі нових боргів накопичили українці з грудня 2024 року по березень 2025 — за час, який був потрібний на відновлення роботи Єдиного реєстру боржників після зламу. Найбільш помітно зросли борги за спецконфіскацією, стягнення майна за виконавчим документом та оплатне вилучення знаряддя правопорушення. Про це повідомляє Опенадатабот.

Понад 164 тисячі нових боргів накопичили українці з грудня 2024 року по березень 2025 — за час, який був потрібний на відновлення роботи Єдиного реєстру боржників після зламу.
Фото: depositphotos

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Деталі

Понад 9 млн боргів наразі зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників. На 1,9% або 164 304 проваджень побільшало з моменту останнього оновлення Реєстру у грудні 2024 року. До порівняння, до того за півроку Реєстр виріс на 4,2%.

За цей час на 14% побільшало боргів у вигляді спецконфіскацій — це стягнення майна за рішенням суду у межах кримінальних справ. У таких справах компенсація вартості майна не передбачається. Водночас на 7% побільшало оплатних вилучень предметів, які стали або знаряддям правопорушення, або об'єктом. Також у топі зі зростанням на 9% стягнення майна за виконавчим документом.

Загалом найчастіше українці потрапляють до Реєстру за несплачені штрафи за порушення ПДР — 1,9 млн або 21,4% від загальної кількості. Ще 20% складають борги за адміністративні правопорушення: понад 1,8 млн. Замикають трійку стягнення на користь державного бюджету — 18% або 1,6 млн.

Майже 75% усіх боргів припадає на чоловіків.

Де зафіксовано найбільше

Найбільше боргів зафіксовано на Дніпропетровщині — 973 185 проваджень, що складає 11% від загальної кількості.

Наслідує Київ із 633 286 боргами (7%) та Харківщина — 620 211 (7%). Значні борги також мають українці на Одещині (525 210) та Донеччині (521 062).

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Fatclerk3994
Fatclerk3994
5 березня 2025, 15:46
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Штрафи за порушення ПДР є штрафами за адмін правопорушення.
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0
Fatclerk3994
Fatclerk3994
5 березня 2025, 15:50
#
Ще цікаво, як розділили «Інші» від «Документ, що не підпадає під згадані категорії». Як можна не попасти під «Інше»?
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0
Я_ __
Я_ __
5 березня 2025, 15:58
#
Що таке «Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина»?

Кажіть нормально: Дніпропетровська, Одеська, Харківська області, або там: міста Дніпро, Одеса, Харків…
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