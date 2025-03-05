Спад в індустрії прямих інвестицій: вперше за десятиліття фіксують скорочення активів

Згідно зі звітом консалтингової компанії Bain & Co, у 2023 році вперше з 2005 року було зафіксовано скорочення обсягу активів, що перебувають під управлінням фондів прямих інвестицій (private equity). Про це пише Financial Times.

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Зменшення обсягу активів та проблеми з ліквідністю

На червень 2023 року активи під управлінням фондів викупу (buyout funds) становили 4,7 трильйона доларів США, що на 2% менше, ніж роком раніше.

Інвестори, зіткнувшись із проблемою ліквідності — портфелем застарілих та непроданих угод на суму 3 трильйони доларів, — скоротили вкладення нових коштів у цей сектор.

Історичний спад

Це скорочення активів стало першим з 2005 року, відколи Bain почала вести відповідний моніторинг. Варто зазначити, що навіть під час світової фінансової кризи 2008 року індустрія прямих інвестицій продовжувала зростати.

Уповільнення залучення коштів та труднощі з поверненням інвестицій

Через труднощі з продажем активів і, як наслідок, поверненням коштів інвесторам, процес залучення нових інвестицій значно сповільнився. У 2024 році обсяг нових залучених коштів впав на 23% — до 401 мільярда доларів, що є найнижчим показником з 2020 року.

Тиск на пенсійні фонди: зниження виплат та грошових потоків

Зменшення виплат інвесторам та зниження загальних грошових потоків створюють додатковий тиск на пенсійні фонди, які розраховують на регулярні надходження від інвестицій. За даними Bain, у 2024 році виплати з фондів прямих інвестицій впали до найнижчого рівня за більш ніж десятирічний період — лише до 11%.