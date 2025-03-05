«Неправдиві декларації: 35 нардепів і посадовців під підозрою НАБУ»

Станом на кінець 2024 року підозри щодо недостовірного декларування статків повідомили 14 народним депутатам та понад 20 посадовцям. Про це заявили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

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Зазначається, що з 2023 року в Україні відновили обов’язкове декларування посадовцями та нардепами своїх статків. Це важливий крок до прозорості та підзвітності влади, особливо під час війни наголосили в НАБУ.

«Лише за минулий рік до НАБУ і САП надійшли 34 висновки НАЗК щодо недостовірного декларування, на підставі яких розпочато 22 кримінальних провадження. Фігурантам деяких, як-от чинному на той час голові Антимонопольного комітету України, повідомлено про підозру», — йдеться у повідомленні.

Загалом станом на кінець 2024 року у роботі детективів перебуває 70 справ щодо недостовірного декларування у роботі детективів.

Підозри у недостовірному декларуванні мають 35 можновладців, серед яких: